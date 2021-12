Gli orari della F1 in Arabia Saudita su TV8 e SKY di libere, qualifiche e GP di domenica 5 dicembre ore 18.30 in diretta e 19.30 in differita.

Ecco gli orari della F1 in Arabia Saudita 2021 che vedrà il culmine domenica 5 dicembre con il GP sul circuito cittadino di Jeddah per il penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Il Gran Premio viene trasmesso su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e anche su Sky Sport 4K, su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e su NOW ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8.

Un weekend tutto da vedere perché si potrebbe giocare in Arabia Saudita il titolo del mondiale piloti. Sono infatti solo due le gare dalla fine, con Max Verstappen che ha un vantaggio di 8 punti su Lewis Hamilton. L’inglese è impegnato in una rimonta pazzesca, che lo ha visto trionfare negli ultimi due GP in Brasile e Qatar.

Orari F1 Arabia Saudita 2021 TV8

Sabato 4 dicembre

Ore 20.15: qualifiche sprint F1 differita

Domenica 5 dicembre

Ore 19.30: gara differita

Orari F1 Arabia Saudita 2021 SKY

Giovedì 2 dicembre

Ore 18.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 20.30: conferenza stampa

Venerdì 3 dicembre

Ore 11.40: prove libere F2

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: prove libere 1 F1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.15: qualifiche F2

Ore 17.45: Paddock Live

Ore 18: prove libere 2 F1

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: conferenza stampa team

Ore 20.30: Paddock Live Show

Sabato 4 dicembre

Ore 13.25: sprint race 1 F2

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: prove libere 3 F1

Ore 16: Paddock Live

Ore 17.15: #skymotori

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: qualifiche sprint F1

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.35: sprint race 2 F2

Ore 20.45: Paddock Live Show

Domenica 5 dicembre

Ore 15.20: Formula Race F2

Ore 17: Paddock Live

Ore 18.30: gara F1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 21: #skymotori

Ore 23: Race Anatomy F1

