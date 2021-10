SBK 2021: gli orari di TV8 e SKY del Round del Portogallo

Tutti gli orari per seguire la SBK su TV8 e su SKY nel round del Portogallo sul circuito di Portimao

Ecco gli orari di TV8 per vedere in tv in diretta e differita la Superbike in Portogallo, trasmessa come sempre anche su SKY e in streaming su NOW, con la sfida per il mondiale che si sposta sul circuito di Portimao. A tre gare dalla fine, il turco Razgatlioglu che potrebbe davvero rompere il dominio di Rea, che ha vinto gli ultimi sei titoli.

Classifica Mondiale Piloti Sbk 2021

1. Toprak Razgatlioglu (Tur/Yamaha) 449 punti

2. Jonathan Rea (GB/Kawasaki) 429

3. Scott Redding (GB/Ducati) 375

4. Michael Ruben Rinaldi (Ita/Ducati) 227

5. Andrea Locatelli (Ita/Yamaha) 227

Programma Superbike Portogallo Portimao 2021

Oggi venerdì 1 ottobre

Alle 11.25 e alle 15.55 appuntamento con la prima e la seconda sessione di prove libere della Superbike.

Sabato 2 ottobre

Superpole: alle 10.40 quella di Supersport 300, alle 11.20 quella di Supersport e alle 12.05 quella di Superbike.

Alle 13.30 la Race 1 di Supersport 300

Alle 15 il Gara 1 Superbike, anticipata dal pre delle 14.45 e seguita dal post gara delle 15.35.

Alle 16.10 la Race 1 di Supersport.

Domenica 3 ottobre

Alle 12, il via alla Superpole Race della Superbike (pre dalle 11.45 e post dalle 12.20), seguita alle 13.25 dalla Race 2 di Supersport e alle 15 dalla Race 2 di Superbike (pre dalle 14.45 e post dalle 15.35). Chiude il programma Race 2 di Supersport 300 alle 16.10.

Orari TV8 Superbike Portogallo Portimao 2021

Sabato 2 Ottobre

14:45: Pre SBK

15:00: Gara-1 Superbike

15:35: Post SBK

Domenica 3 Ottobre

13:45: Pre SBK

14:00: Gara Superpole Superbike in differita

14:45: Pre SBK

15:00: Gara-2 Superbike

15:35: Post SBK

Orari SKY Superbike Portogallo Portimao 2021 e NOW



Qui sotto invece gli orari per vedere su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Action via satellite le gare della SBK 2021 in Portogallo:

Venerdì 1° ottobre

11.25: FP1 Superbike – Sky Sport MotoGP

15.55: FP2 Superbike – Sky Sport Action

Sabato 2 ottobre

10.40: Superpole Supersport 300 – Sky Sport MotoGP

11.20: Superpole Supersport – Sky Sport MotoGP

12.05: Superpole Superbike – Sky Sport MotoGP

13.30: Race 1 Supersport 300 – Sky Sport MotoGP

14.45: pre Superbike – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Action

15.00: Race 1 Superbike – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Action

15.35: post Superbike – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Action

16.10: Race 1 Supersport – Sky Sport Action

Domenica 3 ottobre

11.45: pre Superbike – Sky Sport MotoGP

12.00: Superpole Race Superbike – Sky Sport MotoGP

12.20: post Superbike – Sky Sport MotoGP

13.25: Race 2 Supersport – Sky Sport MotoGP

14.45: pre Superbike – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Action

15: Race 2 Superbike – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Action

15.35: post Superbike e Sky Sport Action

16.10: Race 2 Supersport 300 e Sky Sport Action

Volete migliorare la vostra guida in moto? Date un occhio a “Questione di polso. Come si guida una moto da competizione” di Keith Code. Poco conosciuto in Italia, Keith è un vero guru negli Stati Uniti, dove ha fondato la California Superbike School. Tra i suoi allievi possiamo trovare campioni del calibro di Wayne Rainey, James Toseland e Leon Camier. Un libro sicuramente interessante, anche per chi non fa del gas aperto la propria ragione di andare in moto. Si trova anche su Amazon, al link qui sotto:

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.