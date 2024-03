La nuova Jeep Avenger e-Hybrid combina la tradizione off-road di Jeep con l’innovazione tecnologica dei sistemi ibridi. Questo modello offre una riduzione significativa dei consumi e delle emissioni, senza sacrificare le prestazioni e il comfort di guida.

La Jeep Avenger e-Hybrid è un’anticipazione sul futuro 100% elettrico di un veicolo che fonde tecnologia avanzata e sostenibilità. Questo modello si distingue per il suo sistema ibrido mild-hybrid a 48 Volt, che promette un’esperienza di guida vicina a quella dei full-hybrid, senza compromettere l’autenticità delle performance Jeep.

Equipaggiato con un motore termico da 100 CV e un motorino elettrico da 21 kW, l’Avenger e-Hybrid presenta un sistema di trazione elettrica fluido, integrato in un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, arricchito da un generatore di avviamento a cinghia a 48 Volt. Questa configurazione assicura una transizione impeccabile tra i modi di guida, oltre a contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni di CO2. La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh è strategicamente posizionata sotto il sedile del guidatore, ottimizzando lo spazio interno senza compromettere il comfort dei passeggeri.

Nonostante l’introduzione del sistema ibrido, il peso aggiuntivo è limitato a soli 60 kg rispetto a una tradizionale trasmissione automatica, mantenendo il peso totale dell’Avenger e-Hybrid a soli 1.280 kg. Questa leggerezza si traduce in un consumo di carburante notevolmente ridotto e, grazie alla frenata rigenerativa, il veicolo è capace di immagazzinare energia, che viene rilasciata al momento opportuno, migliorando ulteriormente l’efficienza energetica.

L’efficienza del sistema ibrido a 48 Volt si evidenzia in una diminuzione dei consumi del 13% rispetto al motore a combustione interna, toccando addirittura il 28% in ambito urbano, secondo il ciclo WLTP. Con emissioni limitate a 111 g/km di CO2 e un consumo di 20,4 km/litro, l’Avenger e-Hybrid si pone come una soluzione ecologica per la guida quotidiana e le lunghe distanze.

La capacità del veicolo di operare in silenzio, grazie alla propulsione completamente elettrica per oltre il 50% del tempo in città, eleva lo standard di comfort di guida, riducendo lo stress del traffico urbano. L’e-Hybrid promette inoltre di percorrere fino a 1 km con il motore termico spento, ottimizzando la guida nelle zone a basse emissioni.

Jeep non tralascia l’emozione della guida: l’opzione E-Boost aumenta la coppia del motore elettrico, migliorando l’elasticità e l’accelerazione. L’introduzione del cambio e-DCT6, con palette al volante, garantisce un’esperienza di guida fluida e senza pensieri, sia in città che in autostrada.

La capacità off-road non è stata sacrificata: l’Avenger e-Hybrid mantiene un DNA Jeep autentico con caratteristiche come un’altezza da terra di oltre 200 mm e sei modalità di guida, inclusi tre programmi specifici per il fuoristrada.

Disponibile in tre allestimenti – Longitude, Altitude e Summit – l’Avenger e-Hybrid offre un ampio range di personalizzazioni, dagli interni sofisticati alle tecnologie di sicurezza avanzate, garantendo che ogni conducente possa trovare la configurazione che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Di serie, tutte includono l’interfaccia completamente digitale con display da 7″: AA/CP wireless, fari a LED, selec-terrain, palette al volante e una serie completa di funzioni relative alla sicurezza. La Longitude, l’allestimento di partenza della nuova Jeep Avenger e-Hybrid, è elegante e versatile con cerchi in lega da 16 pollici. L’equipaggiamento comprende il cruise control, con l’offerta di una serie completa di funzioni tra cui la frenata autonoma di emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenimento della corsia e la guida assistita.

A salire, c’è l’allestimento Altitude, per una qualità superiore con stile e comfort aggiuntivi. Il design degli esterni non passa certo inosservato grazie ai cerchi in lega da 17 pollici. Mentre gli interni, grazie ai sedili premium, conferiscono un ulteriore tocco di eleganza all’insieme. Funzionalità aggiuntive come il quadro strumenti completamente digitale da 10,25 pollici e il cruise control adattivo accrescono ulteriormente l’aura ambiziosa e il fascino contemporaneo del veicolo.

Infine, l’allestimento Summit, il non plus ultra della gamma in termini di contenuti, stile e dotazioni, a partire dagli esterni, caratterizzati dagli accattivanti cerchi in lega da 18 pollici e da proiettori anteriori e fari posteriori entrambi full Led. All’interno dell’abitacolo troviamo un’illuminazione ambientale con più colori selezionabili e lo specchietto retrovisore frameless elettrocromico, per un tocco di raffinatezza in più. Per quanto riguarda la dotazione di tecnologie, l’allestimento Summit non ha proprio eguali per classe e ricchezza: apertura porte e accensione senza chiave, monitoraggio dell’angolo cieco, telecamera posteriore a 180 gradi con vista drone, sensori di parcheggio a 360 gradi, abbaglianti automatici, portellone con apertura a mani libere e funzionalità di guida autonoma di livello 2.

Quanto ai prezzi, la versione Longitude della nuova Jeep Avenger e-Hybrid parte da un prezzo di listino di 26.000 €.

Copyright Image: Sinergon LTD