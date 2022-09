Jeep Avenger, arriva la prima Jeep 100% elettrica

L’8 settembre 2022 è stata annunciata, insieme alla strategia generale, la nuova Jeep Avenger, primo SUV completamente elettrico del marchio americano.

La vettura sarà commercializzata ufficialmente nel 2023, e sarà la prima della nuova gamma 4xe che comprende quattro SUV completamente a batterie in Europa e Nord America entro la fine del 2025. Gli altri saranno infatti Jeep Recon e Jeep Wagoneer.

Jeep Avenger, compatta ma dal nome agguerrito (“Avenger” significa “Vendicatore“) sarà svelata al pubblico il 17 ottobre al Salone di Parigi, e sarà prodotta nello stabilimento di Tychy, in Polonia, dove Stellantis produce anche la Fiat Panda e la Fiat 500 termica.

Quello che sappiamo della Jeep Avenger

Jeep Avenger è un veicolo cruciale per Jeep, la quale ha intenzione di avere una gamma completamente elettrificata in Europa entro la fine del 2022, e completamente elettrica, sempre in Europa, entro il 2030.

Con dimensioni compatte, al pari di quelle della Renegade (di cui non rappresenta l’erede), ma aspetto grintoso e muscoloso, Jeep Avenger sembra anche evolvere il design di Jeep con soluzioni più avanguardistiche, prima di tutto i fari anteriori scuri che sembrano come incavati nella carrozzeria, e in continuità con le sette feritoie, ora chiuse, da sempre iconiche per Jeep.

Interessanti anche i passaruota del modello, molto ampi e larghi, che le donano molta presenza su strada, così come i cerchi.

Al momento non sappiamo altro sulla vettura, sul motore e sull’autonomia: dovremo aspettare il 17 ottobre, giorno in cui il marchio svelerà tutto quello che serve sapere.

