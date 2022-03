Kia Ceed GPL: la viaggiatrice spaziosa che fa risparmiare

Kia Ceed GPL è disponibile con motore 1.0 T-GDI da 95 CV e cambio manuale in allestimento Style a partire da 24.900 euro.

Kia Ceed GPL è la berlina compatta del marchio coreano adatta a chi ha bisogno di spazio e viaggia spesso, disponibile in versione a gas con motore 1.0 T-GDI da 95 CV.

La vettura mantiene tutte le caratteristiche della Ceed viste su altre alimentazioni, con però la possibilità di ridurre i consumi e le spese al momento del rifornimento: è per le lunghe percorrenze, grazie a consumi dichiarati di 4,8 litri su 100 km nei percorsi autostradali, e di 5,5 litri su 100 km nell’uso misto.

Il motore della Kia Ceed GPL

Kia Ceed GPL è disponibile con motore 1.0 T-GDI da 95 CV, con la giusta spinta per muoversi egregiamente sia in città che in autostrada. Per saperne di più, puoi leggere la nostra prova del propulsore sulla Kia Xceed GPL.

Il cambio è un manuale a 6 marce.

Il prezzo della Kia Ceed GPL

Kia Ceed GPL è disponibile unicamente con l’allestimento Style con prezzi a partire da 24.900 euro.

La dotazione

Come da tradizione Kia, l’allestimento Style è quello d’ingresso ma è ricco di tutti gli optional e finiture che rendono la vettura completa. Comprende infatti:

⋅ Supervision cluster da 12,3″

⋅ Radio DAB con schermo touchscreen da 8’’ con Apple CarPlay/Android Auto

⋅ Climatizzatore automatico bi-zona

⋅ Lane Following Assist (LFA)

⋅ Forward Collision Avoidance assist (FCA) vetture e pedoni

⋅ Airbag lato guida e passeggero, laterali anteriori e a tendina anteriori e posteriori

⋅ Driver Attention Warning (DAW)

⋅ High Beam Assist (HBA)

⋅ Cerchi in lega da 17’’

⋅ Fari posteriori a LED

⋅ Predisposizione ISOFIX

⋅ Kit di riparazione pneumatici

⋅ Stop & Go (ISG)

