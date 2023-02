Kia Limitless Brochure: la nuova esperienza interattiva

Kia Limitless Brochure propone una nuova modalità di approccio al brand e alle vetture. La tradizionale brochure cartacea viene sostituita da un innovativo sistema, Limitless Brochure, che sfrutta le ultimissime tecnologie 3D e la realtà aumentata, permettendo al cliente di configurare la vettura scelta, visualizzarla concretamente e anche di utilizzarla all’interno di un gioco all’avanguardia dotato di comandi facciali, per una esperienza interattiva estremamente coinvolgente per tutte le fasce d’età.

Il progetto inizia con la best seller sportiva 100% elettrica EV6 GT e verrà presto esteso alle vetture della gamma. I vantaggi di questa inedita modalità comunicativa sono molteplici, a partire dall’incremento dell’awareness del brand, in virtù dell’adozione delle tecnologie più innovative e all’avanguardia.

Kia, con questo sistema, migliora l’esperienza di avvicinamento e di conoscenza, consentendo al cliente, attraverso un leaflet esperienziale, di entrare nel mondo EV6 GT in modo totalmente intuitivo e semplice, permettendo di visualizzare in 3D l’auto d’interesse in qualunque momento e in qualsiasi luogo, ad esempio anche parcheggiata nel proprio garage.

Il sistema prevede la possibilità di trasformare l’esperienza da virtuale in reale, contattando direttamente il concessionario.

La Limitless Brochure, essendo uno strumento interattivo, presenta l’indiscutibile vantaggio, rispetto al tradizionale supporto cartaceo, della comunicazione in tempo reale degli aggiornamenti, consentendo al cliente di avere una rappresentazione precisa e puntuale del prodotto in ogni momento.

Limitless Brochure interpreta appieno la vision di Kia del rispetto ambientale e sulle tematiche di sostenibilità, concretizzando un sensibile abbassamento dei costi e dell’impatto ambientale in virtù dell’importante riduzione nell’utilizzo di carta.

