Hamilton Jazzmaster Face 2 Face III: eccellenza al quadrato

L’edizione limitata Hamilton Jazzmaster Face 2 Face III reinterpreta con grande virtuosismo tecnico il design della cassa girevole conferendo fascino e raffinatezza al suo predecessore. Con questo segnatempo double-face la Maison apporta un tocco di sobrietà al più importante dei suoi orologi con complicazioni, dimostrando ancora una volta una grande creatività e un ineccepibile savoir-faire orologiero.

Alla sua uscita nel 2013, il Jazzmaster Face 2 Face è stato considerato un segnatempo all’avanguardia: il concetto di quadrante double-face, infatti, conferisce due personalità distinte a un’unica creazione orologiera. La collezione, perfetto connubio di tradizione e avanguardia, dà il benvenuto al Jazzmaster Face 2 Face III, la terza edizione limitata a 999 esemplari.

Hamilton Jazzmaster Face 2 Face III: caratteristiche

Dotato di una cassa rotonda girevole da 44 mm, l’ingegnoso Jazzmaster Face 2 Face III vanta due quadranti: uno per la misurazione del tempo con funzioni cronografiche, l’altro con scale di misurazione ed esposizione del movimento. Il quadrante principale dell’orologio presenta una complessità che corrisponde al suo movimento meccanico interno, caratterizzato da un’architettura multistrato.

L’ora viene mostrata sull’anello esterno, mentre i tre contatori cronografici misurano il tempo trascorso. Questi contatori secondari sovrapposti sono collocati sulla parte superiore della ruota della data a vista, formando una struttura tridimensionale. A rafforzare il concetto di dualità, gli elementi del quadrante antracite sono completati dagli accenti blu del contatore delle ore e della sfera dei secondi.

Sul retro della cassa, il secondo quadrante presenta delle scale tachimetriche e pulsometriche, che consentono a chi conduce una vita dinamica di controllare e misurare la velocità delle proprie pulsazioni cardiache. Il design scheletrato del quadrante, che lascia intravedere il movimento cronografo automatico H-41 con riserva di carica di 60 ore, mette in risalto tutto il savoir-faire orologiero di Hamilton.

Perfetto connubio di tradizione e innovazione, il Jazzmaster Face 2 Face III è abbinato a un cinturino in pelle marrone effetto patina, accentuato da cuciture blu su entrambi i lati per creare un contrasto cromatico e dare un tocco sportivo. Con il suo quadrante dal look complesso e versatile, il Jazzmaster Face-2-Face III riscrive le regole dell’orologeria classica, inserendo un elemento innovativo in una cassa più tradizionale. Questo incredibile segnatempo dalla doppia personalità è perfetto per i più estroversi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.