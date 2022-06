Kia Niro Sounds Wonderful: il digital talent musicale con Mahmood

Kia Niro Sounds Wonderful: sono passati quasi dieci anni da quando Niro fece la sua prima apparizione, e oggi, come dieci anni fa, Niro non smette di sorprendere con un progetto speciale.

Kia Niro Sounds Wonderful: Mahmood e il talent musicale

Non tutti i musicisti talentuosi hanno avuto l’occasione giusta per esprimere al meglio la propria dote e la propria ispirazione artistica. Proprio per questo arriva in soccorso Kia che identificherà alcuni di loro per dargli l’opportunità di realizzare il sogno di ogni artista emergente: quello di esibirsi su un vero palcoscenico al fianco di un artista affermato.

Ma non esiste talent senza una guest star che faccia gli onori di casa, e Kia a tal proposito ha puntato molto in alto: a fare da guida nell’operazione di scoperta dei talenti emergenti sarà niente di meno che il cantautore Mahmood, artista eclettico e capace di esprimere il suo essere unico proprio come Niro.

Ad affiancarlo nelle attività di coaching dei giovani talenti ci saranno due professionisti del settore musicale: Riccardo Schiara, in arte Arashi (vocal coach), e Michele Zocca, in arte Michelangelo (producer).

Schiara è un cantautore italiano, originario di Alessandria, che, dopo essere stato finalista di X-Factor nel 2014, ha iniziato a cavalcare la scena musicale italiana con il nome d’arte “Arashi”. Il suo è un nome d’arte molto singolare: oltre che significare «tempesta» in giapponese, questo alias è l’anagramma del suo cognome. Zocca, il secondo coach, invece nasce a Cremona ed è un produttore, compositore, polistrumentista e ingegnere del suono italiano, noto principalmente per la sua collaborazione con Blanco, artista che segue fin dagli esordi. Entrambi, sono figure che hanno collaborato con Mahmood e che porteranno un grande valore aggiunto al progetto trasmettendo tutta la loro esperienza ai giovani artisti protagonisti del talent.

Mahmood, insieme ai due coach, guiderà gli artisti nel loro percorso di crescita che sarà raccontato attraverso la produzione di video che verranno pubblicati sui canali digital e social di Kia. Il talent si concluderà il 9 luglio durante il suo concerto a Brescia, all’Arena Campo Marte, che sarà aperto dal vincitore.

Sono lieto di collaborare al progetto Sounds Wonderful, afferma Mahmood. Il progetto di Kia che supporta il talento di giovani musicisti emergenti. È un tema a cui sono molto sensibile e a cui rivolgo grande attenzione anche nel mio percorso artistico.

“Sounds Wonderful” dà il via alla campagna di prelancio della vettura nel corso del mese di giugno, periodo nel quale sarà già possibile provare ed ordinare le prime vetture disponibili.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.