Kia potrebbe lanciare il suo primo pick up elettrico

Alcuni magazine coreani hanno pubblicato i rendering del primo pick up elettrico di Kia, che il marchio coreano potrebbe lanciare nei prossimi anni.

Nulla ancora si sa su questo veicolo, se non che è previsto e annunciato dalla stessa azienda, e che potrebbe andare a competere con il Ford F-150 Lightning e con Radar RD6, il nuovo veicolo da lavoro di Geely.

Come sarà il pick up di Kia?

Lo stesso marchio coreano ha annunciato, lo scorso marzo 2022, che ha intenzione di mettere in commercio ben due pick up elettrici entro il 2026, uno per gli USA e uno per i paesi in via di sviluppo. Tra l’altro, il più grande dei due potrebbe avere anche varianti a benzina e diesel.

La piattaforma potrebbe essere la e-GMP di Hyundai Motor Group, su cui sono costruite anche Kia EV6 ed EV9, ma forse i pick up potrebbero essere i primi veicoli di Kia realizzati sulla futura Integrated Modular Architecture (IMA), che sarà operativa dal 2025 e sostituirà la e-GMP. Lato prestazioni, quindi, il pick up potrebbe avere motori nuovi, pensati per la piattaforma inedita, ma con ogni probabilità saranno due per garantire la trazione integrale.

Il design sembra affine alle ultime novità del marchio, con il nuovo logo su una grande mascherina ed estetica d’avanguardia, per quanto possibile con un pick up. I rendering lo immaginano con fari nascosti e integrati nel paraurti, similmente al SUV EV9, e con linee piuttosto dinamiche.

