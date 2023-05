La nuova Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 Limited Edition è riservata esclusivamente ai clienti-piloti della hypercar da pista, prodotta in soli 40 esemplari. La realizzazione dell’edizione limitata è stata seguita dal dipartimento Lamborghini Ad Personam, per consentire a ciascun proprietario di Essenza SCV12 di configurare in maniera unica il proprio esemplare di Urus Performante, caratterizzato da un design dedicato e a dettagli di ispirazione racing, per il massimo della sportività anche su strada nella guida quotidiana.

Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 Limited Edition: caratteristiche

Il carattere esclusivo della Urus Special Edition è enfatizzato dall’ampio utilizzo di elementi in fibra di carbonio a vista con finitura lucida o opaca, che riprende il trattamento della scocca scelta dai proprietari: non solo cofano motore e tetto ma anche copribrancardi, specchietti e la cornice in carbonio con logo Lamborghini incorniciato tra i gruppi ottici posteriori.

Inoltre, per sottolineare l’attitudine track oriented della vettura, i designer del Lamborghini hanno creato una livrea Ad Personam dedicata e con abbinamenti cromatici su specifiche richieste dei proprietari: la verniciatura di ciascun esemplare è stata realizzata nel Paintshop interno all’azienda. In aggiunta allo schema bicolore, originato dall’abbinamento di tutti gli elementi in carbonio che risaltano sulla carrozzeria, la parte inferiore della vettura è nera, impreziosita da una linea di colore a contrasto, ripresa anche sull’arco del tetto enfatizzando ulteriormente la silhouette di questa vettura.

Il colore carrozzeria e la livrea sono stati definiti esclusivamente con ognuno dei proprietari di questa vettura e riprendono quelli della loro Essenza SCV12, incluso il distintivo numero verniciato sulle portiere. Ogni esemplare è di base equipaggiato inoltre con cerchi da 23” High Gloss Black e pinze nere, tuttavia ognuno ha potuto opzionare liberamente tipo e colori di cerchi e pinze tra quelli disponibili.

L’abitacolo è caratterizzato dall’esclusiva selleria in Alcantara Nero Cosmus con dettagli in pelle, decori in carbonio con trattamento lucido o opaco a scelta, elementi in alluminio rifiniti in nero anodizzato e Dark Package ad eccezione delle maniglie porta rosse a contrasto. Tra i dettagli in fibra di carbonio spicca il decoro in fibra di carbonio sul lato passeggero della plancia e i battitacco decorati con logo e silhouette “Essenza SCV12”. Per rendere ancora più unico l’allestimento sono state inserite due targhette celebrative in carbonio nell’abitacolo: una con logo Lamborghini 60° Anniversario col numero della vettura o, in alternativa, col nome del proprietario.

Urus Performante è la declinazione più sportiva e prestazionale della gamma di Super suv Lamborghini. Grazie al motore V8 biturbo da 666 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima, un eccellente rapporto peso-potenza e un’aerodinamica ottimizzata è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e raggiungere una velocità massima di 306 km/h.

