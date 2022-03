Alcantara Lamborghini: la customizzazione degli interni

Protagonista indiscussa dell’evento l’estrema customizzazione degli interni delle auto Aventador Ultimae e Huracán STO.

Alcantara Lamborghini: “Customization is the Key” è il titolo sintesi dell’evento in collaborazione con Lamborghini, che si è svolto allo Spazio Manin di Milano, per celebrare l’estrema customizzazione di Alcantara raccontata dagli interni delle ultime due arrivate in casa Lamborghini: Aventador Ultimae e Huracán STO.

Un’esperienza immersiva resa unica grazie a macro istallazioni in Alcantara, nelle varianti colore Nero Ade e Giallo Taurus, che replicano i dettagli delle mitiche Super Sports Cars, creando un percorso visivo che avvolge l’ospite come se fosse all’interno delle vetture. Le riproduzioni in versione maxi di cruscotto, portiere ad apertura verticale e sedili, tutti ricoperti in Alcantara impreziositi dall’iconico pattern Lamborghini, fanno da cornice ai Masterpiece da sogno esposti.

Alcantara lavora su misura per clienti in diversi ambiti del luxury lifestyle, portando la versatilità del suo prodotto dall’interior design alla moda, all’hitech fino all’arte contemporanea. Nell’universo automotive, le caratteristiche tecniche dell’esclusivo materiale, come la leggerezza, la traspirabilità e il grip estremo, si rivelano più che mai straordinarie, e si coniugano con l’emozione estetica data dal soft touch e dall’eleganza.

In particolare, per il modello di Lamborghini Aventador Ultimae, realizzato in circa 500 esemplari, è stata utilizzata Alcantara laserata con motivo a Y e backing a contrasto, che dona al lussuoso abitacolo un tocco di ricercatezza assoluta. Per Huracán STO sono in Alcantara tutte le rifiniture, all’insegna dell’eleganza e della sportività.

Il lusso dell’artigianalità italiana firmata Alcantara incontra tecnologie all’avanguardia anche in un’altra edizione esclusiva Lamborghini: Urus Graphite Capsule/ Pearl Capsule con il suo design di ispirazione aeronautica.

