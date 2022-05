Lamborghini Aventador Ultimae, l’ultima V12 in giro tra Emilia e Marche

Lamborghini Aventador Ultimae è l'ultima supercar bolognese con motore V12 e nelle scorse settimane si è fatta ammirare per le strade.

Lamborghini Aventador Ultimae, versione LP 780-4, porta questo nome perché l'ultima ad adottare un motore V12 puro ad aspirazione naturale.













































































































Prodotta in edizione limitata con 350 coupé e 250 roadster, Aventador Ultimae rende omaggio a questo iconico propulsore, concentrando in quello che a Sant’Agata bolognese chiamano “finale perfetto”, l’essenza più pura di tutte le Aventador.

Lamborghini Aventador Ultimae tra Emilia e Marche

Tutti gli esemplari di Aventador Ultimae sono stati venduti, l’ultima delle quali in versione coupé lo scorso 19 aprile 2022 in un’asta che ha coinvolto anche un NFT 1:1 della stessa realizzato dagli artisti contemporanei Krista Kim e Steve Aoki insieme a Invnt Group, agenzia di brand storytelling.

Dopo la presentazione, la supercar italiana da 780 CV si è fatta conoscere e apprezzare sia in versione coupé che roadster per le strade di Emilia-Romagna e Marche.

Il modello si ispira nelle prestazioni alla SVJ, e alla S per quanto eleganza. Ne deriva una vettura altamente equilibrata, con un ottimo connubio tra dinamismo, raffinatezza e prestazioni.

La produzione della Lamborghini Aventador Ultimae terminerò nei prossimi mesi, e con essa anche il tradizionale motore combustione V12 nell’ottica di un futuro prima ibrido e, infine, totalmente elettrico.

