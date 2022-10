La nuova Lamborghini Huracan Tecnica spiata in video su strada

Ecco finalmente la nuova Lamborghini Huracan Tecnica pizzicata nei test drive attorno a Sant’Agata Bolognese. In realtà i modelli che possiamo vedere nel video spia del mitico Varryx sono ben tre. La prima è rifinita in Verde Selvans, mentre la seconda ha un doppio colore viola e verde. E per essere fedele alla filosofia che da sempre caratterizza le Lamborghini, da notare nella terza vettura la verniciatura nera opaca ed i cerchi in color bronzo.

Cosa c’è sotto al cofano?

Il tradizionale 5.2 litri V10 aspirato della Lamborghini Huracán Tecnica è lo stesso usato sulla Huracán STO, quindi la potenza massima è di 640 cavalli a 8.000 giri/min e la coppia massima di 565 Nm a 6.500 giri/min. Dati alla mano, si parla di 30 CV in più rispetto alla Evo RWD.

L’accelerazione 0-100 è di 3,2 secondi, mentre la progressione 0-200 è completata in 9,1 secondi. Velocità massima 325 km/h. Gli ingegneri hanno lavorato anche sull’impianto di scarico per ottenere un suono più incisivo ai massimi regimi. Trasmissione a trazione posteriore con il consueto cambio automatico a doppia frizione Ldf a sette rapporti.

La Lamborghini Huracán Tecnica ha un telaio con sterzo ad asse posteriore, integrato in una gestione elettronica molto raffinata. Anche il raffreddamento dell’impianto frenante carboceramico è stato migliorato. La monoscocca della Huracán, ricordiamo, è realizzata in alluminio e fibra di carbonio. Il peso a secco di 1.379 kg porta a un rapporto peso-potenza di 2,15 kg/CV. Anche l’aerodinamica è stata rivista. La deportanza è migliorata del 35% rispetto alla Evo, soprattutto grazie all’ala posteriore fissa.

Gli interni della Lamborghini Huracán Tecnica sono altamente personalizzabili. Troviamo sedili sportivi regolabili in altezza, cinture di sicurezza a quattro punti per chi guida soprattutto in pista, ed anche l’interfaccia multimediale è stata ridisegnata. Include un sistema di telemetria collegato e registri che registrano destinazioni e tempi sul giro.

Ora la gamma della Lamborghini Huracán con carrozzeria coupé si arricchisce passando da tre a quattro versioni: abbiamo la Evo a trazione posteriore con prezzo di 196.071 euro, poi la Evo a trazione integrale da 227.072 euro; al livello superiore ci sarà quindi la Tecnica, dal prezzo non dichiarato ma che si presume inferiore ai 250.000 euro; infine, il top di gamma con la versione STO molto vicina alla vettura da corsa, parte da 304.282 euro.

