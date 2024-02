La nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, un’auto esclusiva che combina stile, comfort e tecnologia. Come aderire all’offerta speciale di lancio “Unica tra 1906”.

Inizia oggi la nuova iniziativa “Unica tra 1906”, un’occasione imperdibile per gli appassionati di auto che desiderano esplorare le esclusive 1906 unità della rinnovata Lancia Ypsilon in edizione limitata, marchiata Cassina. L’evento di debutto globale di questo modello si svolgerà il 14 febbraio a Milano, con l’inizio dell’offerta speciale di lancio e il successivo tour nazionale attraverso gli showroom rinnovati con la nuova identità aziendale di Lancia.

Come funziona la promo senza prenotazione e deposito

Registrarsi per ottenere la priorità di contatto da parte di un consulente Lancia dedicato è un procedimento veloce, intuitivo e completamente online. La partecipazione all’iniziativa “Unica tra 1906” si configura come un’espressione di interesse senza impegno, che non richiede prenotazioni o depositi anticipati.

Si tratta un’opportunità rivolta agli appassionati di auto che ambiscono a essere tra i primi 1906 a esplorare da vicino il modello di punta proposto da Lancia. Questa campagna offre la possibilità di prenotare un contatto prioritario con un consulente specializzato del marchio attraverso un processo semplice, rapido e completamente digitale. Gli interessati potranno manifestare il loro interesse senza alcun obbligo, trasformandolo in realtà non appena l’auto sarà disponibile. La partecipazione non implica alcuna forma di prenotazione anticipata o pagamento di deposito, sottolineando l’intento della campagna di facilitare un primo contatto informativo sull’auto.

La promozione di lancio dell’auto verrà resa pubblica come accennato il 14 febbraio, con un evento che segnerà l’avvio di un tour esclusivo attraverso gli showroom Lancia in Italia, tutti aggiornati alla nuova identità visiva del brand. In aggiunta, è stato realizzato un video promozionale per la campagna “Unici tra 1906”, disponibile online per fornire ulteriori dettagli e accrescere l’attesa intorno a questo lancio.

Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina

La collaborazione tra Lancia e Cassina, due icone del made in Italy, ha portato alla creazione della Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, simbolo di eccellenza italiana. Questa unione celebra valori comuni come l’impegno nella ricerca e nell’innovazione, il rispetto per la tradizione e l’attenzione all’ambiente, culminando in un veicolo che definisce nuovi standard di comfort, benessere e design interno, arricchito da dettagli e materiali di pregio e dall’innovativo tavolino integrato, per offrire una sensazione di familiarità in ogni luogo.

La sinergia tra Lancia e Cassina porta a un‘evoluzione nel concetto di design e comfort automobilistico, riflettendo l’eccellenza nel design italiano e nell’innovazione, con dettagli esclusivi che sottolineano l’unicità di questa collaborazione.

La Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina emerge come un modello 100% elettrico, eccezionale per il suo stile atemporale, autonomia fino a 403 km secondo il ciclo combinato WLTP e dotato del rivoluzionario sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), introdotto per la prima volta da Stellantis in un modello di serie.

La presentazione ufficiale della Nuova Lancia Ypsilon segna l’avvento di una nuova era per il brand, introducendo il suo primo modello elettrico che simboleggia l’apice del comfort di Lancia. Disponibile in soli 1906 esemplari, ognuno certificato e numerato, celebra l’anno di fondazione del marchio, offrendo un’opportunità esclusiva ai primi 1906 clienti di far parte di questa iniziativa pionieristica.

L’adesione all’iniziativa “Unica tra 1906” rappresenta l’opportunità di trasformare l’interesse per questo modello esclusivo in realtà, senza alcun impegno fino alla disponibilità effettiva del veicolo. La campagna è accompagnata da un video promozionale disponibile online.

Copyright Image: Sinergon LTD