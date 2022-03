Kimera EVO37 Esmeralda: il marchio consegna la sua prima vettura

Kimera EVO37 Esmeralda è il nome del primo esemplare della vettura restomod di Kimera Automobili, così chiamata per l'elegante tinta

Il 26 Febbraio 2022 Kimera Automobili ha consegnato EVO37 Esmeralda, la numero 001 dei 37 esemplari previsti da questa riedizione moderna della celebre Lancia 037. La consegna è avvenuta alle 16.00 presso la Boutique Chopart di St. Moritz.

L’acquirente, un imprenditore olandese collezionista di automobili, ha dimostrato però di aver creduto fin da subito al grande progetto di “restomod”, anche se così è riduttivo, iniziato da Kimera Automobili e dal suo fondatore e CEO Luca Betti. E il nome “Esmeralda” non è casuale: si deve ovviamente all’elegante tinta scelta per la carrozzeria.

Kimera 037 Esmeralda: l’eleganza data dalla Realtà Aumentata

Esmeralda perché elegante e preziosa nell’estetica. Il verde smeraldo scelto, con finitura cangiante che riflette ancora meglio la luce e crea diverse sfumature, è stato deciso fin da subito dal proprietario, grande amante di questo colore. 037 Esmeralda è quindi la prima ad essere svelata, e colei che continua la tradizione di Kimera di ribattezzare ogni esemplare con un nome proprio femminile.

Dico continua perché il prototipo di sviluppo mostrato negli scorsi anni si chiamava Penelope, in riferimento alla figura omerica che, per sfuggire a nuovi matrimoni mentre aspettava il ritorno di Ulisse, aveva promesso di sposarsi solo dopo aver finito la sua tela, che prontamente smontava di notte. L’analogia si deve al fatto che Kimera di giorno effettuava i test sul prototipo, che di sera veniva smontato e rimontato per i controlli.

Ad ogni modo, la EVO37 Esmeralda è la prima vettura definitiva, configurata con un programma di “Virtual Reality“. Il cliente ha usato un “oculos” entrando nel metaverso di Kimera e visionando la vettura in ogni fase della progettazione, dal telaio alla meccanica, fino agli interni, e avendo quindi modo di personalizzare ogni dettaglio. Si tratta della prima casa automobilistica a permettere una configurazione di questo tipo, sfruttando la realtà aumentata.

Le prossime in arrivo

Oltre alla Esmeralda, è in fase di completamento il secondo esemplare di Kimera 037 che sarà consegnata ad aprile 2022, questa volta ad un collezionista spagnolo. Verranno poi le altre consegne a compratori di tutto il mondo, completando così le 26 vendite già avvenute, su 37 esemplari totali. Il prezzo di partenza è tra l’altro aumentato a 540.000 euro, ma ora include elementi prima opzionali, come l’ABS Motorsport, le retrocamere digitali, il carbon pack e altri dettagli.

Ricordiamo che la Kimera EVO37 parte dall’idea di far rinascere la Lancia 037, icona dell’automobilismo mondiale, portandola al massimo sviluppo prestazionale possibile: è il concetto del restomod, che prende un’auto storica e la rende un progetto di oggi, con la conoscenza e le tecnologie attuali.

Ciò ha portato a una vettura da oltre 500 CV, ispirata all’antica gloria italiana ma realizzata con metodi contemporanei e le eccellenze dell’industria automotive moderna. La Kimera EVO37 rappresenta il punto d’incontro tra auto da rally e vettura stradale, e unisce la celebrazione del passato all’avanguardia tecnologica, il tutto completamente realizzato in Italia.

