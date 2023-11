SUV distrugge Lamborghini Huracan in autostrada

In un mondo in cui la guida di super cars dovrebbe essere sinonimo di piacere, gli imprevisti possono trasformarsi in incubi. Specialmente quando ci si trova in autostrada, come ha tristemente scoperto un automobilista in Cina.

Attraverso video inizialmente condivisi sulla piattaforma cinese Weibo, è possibile vedere un uomo accanto a una Lamborghini Huracan con il cofano aperto. L’auto è ferma in un’autostrada con diverse corsie e praticamente senza spazio ai lati. E’ in panne ma è ancora in grado di attivare le luci di emergenza, con l’automobilista che cerca di avvertire sbracciandosi gli altri automobilisti del pericolo.

Fortunatamente, il conducente della Lamborghini trova uno spazio sufficiente tra le auto per attraversare la strada e allontanarsi dal veicolo. Ma sfortunatamente per gli altri guidatori, non riesce a spostare l’auto dalla carreggiata.

Un SUV, probabilmente non avendo notato la Lamborghini ferma, si scontra violentemente con la sua parte posteriore. Identificato come un Geely Monjaro, il SUV sembra non sembra rallentare affatto prima dell’impatto. Come prevedibile, l’urto è stato estremamente violento. Il Geely ruota di oltre 360 gradi attraverso tre corsie, causando fuoriuscite di liquidi sulla strada. Nel frattempo, la Huracan viene spinta in avanti dall’urto, scontrandosi prima con il divisorio centrale dell’autostrada e poi attraversando le corsie opposte. Il divisorio tra i due sensi di marcia impedendo alla Lamborghini di finire contro il traffico in senso opposto. Successivamente, un’Audi riesce invece a rallentare senza essere coinvolta nell’incidente.

Purtroppo, non abbiamo informazioni sulle condizioni del conducente dell’SUV dopo l’incidente. Sebbene sia facile mettere in discussione le decisioni che hanno portato all’incidente, come ad esempio perché il conducente della Lamborghini non si sia fermato in un punto più sicuro o perché il conducente del SUV non abbia notato l’auto ferma, possiamo solo sperare che tutti i coinvolti stiano bene.

