NX si rinnova nel design esterno ed interno e propone nuovi innovativi propulsori.

La nuova Lexus NX amplia la visione dell’elettrificazione di Lexus rappresentata dalla continua evoluzione della casa automobilistica nel proporre la migliore tecnologia, prestazioni ai massimi livelli e garantire qualità ed eccellenza dei dettagli.

Nuova Lexus NX: design

Il nuovo NX introduce la nuova direzione del brand presentando nuove direzioni di design esterno e interno. La forma dell’iconica griglia a clessidra Lexus è stata integrata nel design generale del veicolo, le carreggiate anteriori e posteriori più larghe danno una maggiore presenza su strada e i passaruota in rilevo ospitano ruote di diametro fino a 20 pollici.

Il posteriore è caratterizzato da nuove luci a forma di L con un’illuminazione che abbraccia tutta la larghezza del veicolo. L’introduzione del nome “Lexus” al posto dello stemma con la L sul portellone dona un design pulito e moderno al nuovo NX.

Nuova Lexus NX: motori

La nuova generazione di NX si distingue anche per i nuovi propulsori tra cui il primo Plug-in Hybrid di Lexus, nuovo punto di riferimento nel segmento per la sua combinazione di potenza, efficienza e capacità di guida EV.

NX 450h+ , il primo ibrido elettrico plug-in Lexus e modello di punta della nuova gamma NX, con 309 CV, emissioni di CO2 combinate tra 20 e 26 g/km, autonomia di guida combinata EV fino a 76 km che nel ciclo urbano aumenta con un range EV fino a 98 km

, il primo ibrido elettrico plug-in Lexus e modello di punta della nuova gamma NX, con 309 CV, emissioni di CO2 combinate tra 20 e 26 g/km, autonomia di guida combinata EV fino a 76 km che nel ciclo urbano aumenta con un range EV fino a 98 km NX 350h con il sistema Premium Hybrid Lexus di quarta generazione da 244 CV, con un aumento del 24% della potenza e una riduzione del 10% delle emissioni di CO2 rispetto al sistema precedente

Nuova Lexus NX: cockpit e connettività

La disposizione dei comandi e delle fonti di informazione è ottimizzata per la concentrazione e con un’interfaccia intuitiva che richiede il minimo movimento di occhi, testa e mani per il funzionamento. Il nuovo design aggiunge qualità all’esperienza di guida, ispirando la fiducia del guidatore e il senso di connessione con il veicolo

NX introduce la nuova piattaforma multimediale Lexus Link Pro con touchscreen ad alta definizione da 14 pollici. Il nuovo sistema offre una risposta più rapida, funzioni aggiuntive e connettività senza interruzioni attraverso un’Interfaccia utente intelligente che combina touchscreen e pulsanti per un funzionamento intuitivo e il nuovo assistente vocale “Hey Lexus”.

La ricarica wireless dello smartphone è più veloce del 50% introducendo la smartphone integration wireless con Apple CarPlay. Funzioni remote gestibili tramite l’app Lexus Link, inclusa la regolazione dell’aria condizionata prima del viaggio.

Il nuovo NX è il primo modello ad offrire la terza generazione di Lexus Safety System+ con aumenti significativi della portata e della funzionalità dei sistemi di sicurezza attiva e di assistenza alla guida.

Le capacità del sistema di pre-collisione (PCS) sono state estese rilevando il 36% in più di scenari di rischio di incidente. Miglioramenti anche sulle prestazioni dell’Adaptive Cruise Control (ACC) e perfezionamento del Lane Departure (LDA) cosi come l’introduzione dell’Extended Safety pack che introduce l’assistenza al cambio di corsia (LCA) che supporta il cambio di corsia automatico quando vengono utilizzati gli indicatori di direzione nella guida in autostrada.

Il nuovo NX presenta inoltre il primo Safe Exist Assist del mercato, che combina il nuovo sistema e-latch con il Blind Spot Monitor dell’auto, aiuta a evitare incidenti causati dall’apertura delle porte sulla traiettoria di veicoli, biciclette e motociclette in avvicinamento.

Nuova Lexus NX: la nuova gamma

La gamma NX si articola in 4 allestimenti di cui, la Business, dedicata alla clientela flotte. Per entrambe le motorizzazioni tutti gli allestimenti sono AWD e hanno di serie il nuovo Lexus Safety System + di terza generazione e il nuovo multimedia Lexus Link Pro con schermo da 14” HD.

L’allestimento Premium dispone di serie un equipaggiamento molto completo con cerchi in lega di 18”, fari Bi-LED con AHB, privacy glass, rivestimento dei sedili in pelle “Tahara” con supporto lombare a 2 vie, sedili anteriori riscaldabili, single ambient light, smart entry con apertura e chiusura del portellone, smartphone wireless charger e il nuovo sistema di apertura delle portiere e-latch.

L’allestimento FSport, versione più sportiva con le tipiche caratterizzazioni estetiche FSport come badge, grigia anteriore in piano black FSport, cerchi sportivi da 20” in colore black, roof rail di colore black e underrun anteriore e posteriore di colore metallico. Gli interni presentano sedili con profilo sportivo in pelle Smooth, volante sportivo, leva del cambio, pedaliera dedicata e battitacco dedicati con logo FSport.

Questo allestimento aggiunge inoltre rispetto alla versione Premium il Lexus Safety System + versione Extended, Fari Tri-LED con AHB e lavafari, sospensioni sportive adattive (AVS), sedili posteriori riscaldabili, head up Display da 10”, multicolor Ambient light, Drive mode select e panoramic view monitor.

L’allestimento Luxury aggiunge cerchi in lega da 20” disegno Luxury, interni in pelle Smooth, sedili ventilati e regolabili elettronicamente con memoria guidatore, supporto lombare a 4 vie, smart entry di tipo card, portellone automatico, sensore di apertura e chiusura con il piede e parcheggio avanzato con remote parking disponibile dal 2022 tramite un aggiornamento del software via etere.

Tutti gli allestimenti delle versioni Plug-in Hybrid aggiungono, il sensore di umidità per aiutare a prevenire l’appannamento del parabrezza, il volante riscaldato ed il sensore di apertura e chiusura del portellone con il piede.

Il nuovo NX è disponibile in 11 colori, incluse due tonalità che utilizzano la tecnologia avanzata di verniciatura a ultrasuoni di Lexus: Sonic White e il nuovo Sonic Grey.

Nuova Lexus NX: prezzi

Per la motorizzazione NX 350h Hybrid i prezzi di listino partiranno da 58.000€ per la versione Premium fino ai 65.000€ della versione Luxury, prezzi che scendono rispettivamente a 51.000€ per la Premium e €58.000 per la Luxury grazie ai Bonus Lexus, in caso di permuta o rottamazione.

I prezzi di listino per la motorizzazione NX 450h+ Plug-In Hybrid partiranno da 65.000€ per la versione Premium fino a 72.000€ per la Luxury, prezzi che scendono anche in questo caso di 7.000€ grazie ai Bonus Lexus, in caso di permuta o rottamazione

—–

