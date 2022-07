A Göteborg il Geely Design Center sviluppa le prossime Lynk & Co e Zeekr

Sarà ufficialmente attivo nell’agosto del 2022 il nuovo Geely Design Center, il nuovo edificio minimalista che arricchisce il campus Uni3 di Geely, ovvero complesso di edifici che sorgono all’interno del Lindholmen Science Park, nel centro di Göteborg (Svezia), che ospita diverse sedi dei marchi della galassia del colosso cinese Geely, tra cui quella di Lynk & Co.

Sviluppato su cinque piani, all’inizio si concentrerà sul design del marchio Lynk & Co e del suo spin off di lusso, Zeekr. Ma i piani, in futuro, vedono che qui potranno essere sviluppate anche le auto di tutti gli altri marchi appartenenti al gruppo, tra cui anche Volvo, Polestar (che attualmente si appoggia al centro di design di Londra) e Lotus.

Il Geely Design Center sarà il nucleo di tutte le prossime vetture

Nella seconda città svedese, Geely oggi conta circa 550 dipendenti, divisi tra chi si occupa del design esterno, chi di quello interno, del colore, della modellazione fisica e digitale, dei materiali finanche a funzioni quali l’interazione uomo-macchina. Non mancano anche tecniche contemporanee, tra cui una sezione di realtà virtuale e aumentata che aiuti i progettisti nell’esplorazione di nuove possibilità.

Un mix di tecniche che, unito alla necessità di lavorare su questi due nuovi marchi, richiederà l’assunzione di nuovi talenti, che Geely vuole prendere da tutto il globo, con attenzione ai giovani.

Stefan Sielaff, capo del design globale di Geely, ha “aperto le danze” all’evento inaugurale dell’edificio, a cui hanno partecipato progettisti automobilistici, partner commerciali, fornitori e designer di altri campi. Secondo Sielaff, sin dall’acquisto di Volvo nel 2010, la città svedese ha tratto grandi benefici dall’emergere dei nuovi marchi, perché differentemente da altre aziende comprate da colossi cinesi, Geely ha lasciato la maggior parte delle attività in Svezia, tanto che la stessa Lynk & Co 01 è stata sviluppata e disegnata a Göteborg (ma prodotta a Thaizou, in Cina).

Altro frutto dell’esperienza svedese-europea per Lynk & Co è la splendida concept car Lynk & Co The Next Day, berlina elettrica che rielabora l’attuale corso stilistico in una chiave ancora più moderna e appariscente.

“Il Geely Design Centre ci rafforza ulteriormente nel Nord Europa come mecca per i designer che sono chiamati a trasformare la sfera automobilistica“, ha concluso Stefan.

