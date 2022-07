La prossima call di lavoro? Sulla Lynk & Co 01!

Lynk & Co amplia la gamma di app disponibili per la sua community con un nuovo software pensato per i meeting, disponibile dal 27 luglio 2022 su tutte le Lynk & Co 01. Se invece vuoi sapere come va la vettura, a noi è piaciuta molto e ti rimandiamo al nostro test drive della versione ibrida plug-in

L’app consente di partecipare a tutte le riunioni digitali Microsoft Teams direttamente dalla vettura, collegandosi in modo semplice e veloce.

Le chiamate senza scendere dall’auto

La nuova app si indirizza specialmente a chi per lavoro è spesso in auto, e fatica a conciliare chiamate con spostamenti. Per agevolare questi lavoratori, il team di sviluppo interno di Lynk & Co ha creato l’applicazione sfruttando i Microsoft Azure Communication Services, il sistema open source dell’azienda di Redmond che permette interoperabilità con Microsoft Teams e una delle soluzioni di comunicazione più usate al mondo, specie a livello aziendale.

Secondo la casa automobilistica sino-svedese, questa app vuole semplificare la vita dei suoi soci aiutandoli a perseguire i loro compiti lavorativi, ma anche le loro passioni. Bob Serr, Vice Presidente Azure Communication Services di Microsoft ha dichiarato che Teams è stato realizzato per aiutare le persone a rimanere in contatto con familiari, amici e colleghi, e che l’app per Lynk & Co permette di creare nuove esperienze per la sua community.

Le altre app di Lynk & Co

L’app per i meeting è la quattordicesima disponibile per la Lynk & Co 01, da sempre distinta per le funzionalità particolari come, per esempio, la possibilità di sfruttare una action cam interna per creare dei blog da condividere sui social direttamente dall’auto, che si trova appunto nell’app Journey Cam.

Tra le app disponibili native del sistema ci sono anche Spotify, App Store, Car Sharing, Car Status, Car Guide, Scoryteller, Inbox, Co:lab e Calendar.

Lynk & Co 01, di recente rinnovata nel mercato cinese, è la prima e per ora unica auto del marchio sino-svedese della galassia Geely importata in Europa, con una formula innovativa che permette un abbonamento senza impegno, con un canone di 550 € mensili e tutto incluso, dalla manutenzione alla consegna dell’auto. Inoltre, ogni membro della community può condividere la sua auto, se vuole, con altri utenti iscritti, e ha accesso ai club fisici diffusi in tutta Europa, di cui uno a Roma e uno, in arrivo, a Milano.

Due le motorizzazioni disponibili, un ibrido full e uno plug-in da 262 CV, con 70 km di autonomia in città in modalità full electric.

