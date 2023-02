Lynk&Co 08: le prime foto spia dalla Cina

Le prime foto spia di quella che dovrebbe chiamarsi Lynk&Co 08, nome in codice DX11, arrivano direttamente dalla Cina. La nuova vettura in queste immagini è pesantemente camuffata e non è possibile distinguere i dettagli. Di sicuro interesse l’apparecchiatura installata sul tetto, che somiglia vagamente alle fotocamere usate per Google Maps, ma che potrebbero essere strumenti di misurazione.

Dalle linee generali possiamo però vedere come l’aspetto complessivo della nuova vettura segue quanto visto nella concept car The Next Day, adottando quindi il nuovo linguaggio stilistico della casa automobilistica cinese.

Da quello che possiamo intuire nelle foto spia, il frontale dovrebbe adottare una griglia anteriore diritta a cascata scura, mentre i nuovi fari sdoppiati a forma di H su entrambi i lati si estendono fino alla posizione del parafango, che appare molto stretto e lungo.

La linea di cintura della carrozzeria, dritta e robusta, esalta la forza muscolare dell’insieme. Nella parte posteriore, si prevede che le luci posteriori adotteranno un gruppo ottico a LED a matrice di punti a forma passante. Allo stesso tempo, il logo di Lynk&Co al centro potrebbe essere illuminato, risultando molto riconoscibile dopo l’accensione.

La nuova vettura potrebbe adottare la tecnologia ibrida elettrica intelligente LYNK E-MOTIVE di Lynk & Co, dotata di un motore speciale ibrido DHE15 1.5TD, con potenza massima combinata di 240 cv e una coppia massima di 545 Nm.