Questa Mahindra ha mandato in crash il server per i troppi ordini

Si chiama Mahindra Scorpio-N ed in India è un successo clamoroso, tanto che le prime 25.000 unità sono state esaurite in meno di un minuto, causando il crash del sito web e lasciando molti potenziali acquirenti fuori dal lotto iniziale. Scorpio-N, è un SUV destinato a sostituire il vecchio Scorpio, ed è disponibile nelle versioni benzina e diesel con trazione integrale opzionale.

Mahindra ha dichiarato che le 25.000 unità iniziali dello Scorpio-N aevano un prezzo di lancio compreso tra ₹11,99 lakh, ovvero 15.000 euro circa, e ₹19,49 lakh, ovvero poco più di 24.500 euro a seconda della variante, ma i prezzi sono destinati a salire per gli ordini successivi. Questo ha creato una corsa tra i potenziali acquirenti che non si sono fatti sfuggire il conto alla rovescia sul sito ufficiale per di prenotare una Scorpio-N.

Mahindra Scorpio N: 22,5 milioni di euro in 30 minuti

Quando il sistema ha iniziato ad accettare gli ordini, il traffico è stato così elevato che in 55 secondi l’intero lotto iniziale di 25.000 unità è andato esaurito. A quel punto il sito online è andato in crash, lasciando molti a bocca asciutta. In un modo o in un altro, alla fine Mahindra è riuscita comunque a raccogliere più di 100.000 ordini nei primi 30 minuti.

Dato che ogni prenotazione prevedeva un deposito di 18.000 rupie, circa 225 euro, è facile calcolare un incasso per le sole prenotazioni della Mahindra Scorpio-N pari a 22,5 milioni di euro generati, in soli 30 minuti. Non male, vero?

Mahindra si scusa per l’inconveniente

Mahindra ha riconosciuto pubblicamente l’inconveniente tecnico ed ha assicurato che il sistema online ha registrato l’ora in cui ogni utente ha effettuato il pagamento. Quindi i primi 25.000 clienti possono dormire tranquilli.

Come riportato da Autocar India, Mahindra contatterà ogni acquirente per confermare l’ordine. Inoltre, i clienti avranno la possibilità di cambiare idea sull’allestimento e sulle specifiche della loro Scorpio-N fino al 15 agosto, quando la loro scelta sarà bloccata, fornendo loro una data di consegna stimata. L’inizio delle consegne dello Mahindra Scorpio-N è previsto per il 26 settembre, con la casa automobilista indiana che punta a produrre più di 20.000 unità entro dicembre.

—–

