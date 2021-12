David Beckham ed i designer del Centro Stile Maserati hanno creato insieme la MC20 Fuoriserie Edition per David Beckham.

Una lettera scritta a quattro mani per la “Magic City” di Miami: nasce così MC20 Fuoriserie Edition David Beckham. L’ambassador del Brand modenese diventa designer insieme al Centro Stile Maserati. Grazie a questo connubio la passione del campione britannico per la sua seconda casa si traduce in un linguaggio automobilistico e in una vettura personalizzata che incarna per definizione i concetti di performance e sportività, la MC20.

Il progetto rientra nel programma di customizzazione Maserati Fuoriserie, che nelle sue varie declinazioni permette di cucirsi addosso una Maserati.

Maserati MC20 Fuoriserie Edition David Beckham: caratteristiche

Maserati MC20 Fuoriserie Edition David Beckham è una vettura che traduce una vera passione in una monoscocca in fibra di carbonio, interamente Made in Italy ed animata da un motore a benzina V6 brevettato Maserati e derivato da tecnologie della Formula 1.

Punto di partenza Miami, casa della squadra USA di calcio di Beckham, punto di arrivo il nero e il rosa come dicotomia cromatica, così come il gioco tra superfici lucide e opache. I colori sociali, infatti, sono proprio il nero e il rosa e le divise della squadra sono caratterizzate da trattamenti lucido-opaco a contrasto.

Grazie a questa ispirazione la carrozzeria diventa nera super lucida e dialoga con i loghi Tridente, sulla calandra e sul montante C, sempre neri, ma questa volta opachi. Opaca è pure la scritta Maserati sul posteriore, mentre il badge MC20 sulla portiera è rosa pastello, così come le pinze freno Brembo.

Gli interni, in pelle e Alcantara, sono neri con cuciture a contrasto, ancora una volta rosate. Gli schienali, in Alcantara, sono lavorati con laseratura tono su tono. Infine, nella zona centrale tra i due sedili, è presente il badge personalizzato del programma di customizzazione con effetto lucido-opaco: in alto, accanto al Tridente, la scritta Maserati Fuoriserie è rosa pastello, in basso il corsivo “For David” si presenta con un effetto alluminio.

