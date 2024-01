La Mazda MX-5 2024 si presenta con una gamma di motori ed allestimenti che soddisfa tutti gli appassionati di auto sportive, a cui si aggiungono i miglioramenti tecnologici e di sicurezza. I prezzi di listino partono da 32.400 euro per la versione Prime Line fino a 41.250 euro per la versione Homura.

Dopo l’emozionante presentazione al Tokyo Mobility Show 2023, la Mazda MX-5 è pronta a sbarcare in Italia. La nuova versione non solo mantiene l’impeccabile esperienza di guida Jinba Ittai, tipica della Mazda, ma la arricchisce con una serie di aggiornamenti che rendono la MX-5 2024 un modello ancora più desiderabile.

La Mazda MX-5 2024 si distingue per i suoi miglioramenti in termini di piacere di guida, sicurezza e tecnologia. All’interno, i conducenti possono godere di nuovi materiali per il rivestimento dei sedili, un display multimediale ingrandito e un cruscotto rinnovato. L’esterno vanta nuove opzioni di colore per la carrozzeria e la capote, aggiungendo un tocco di personalizzazione e stile.

Per il 2024, la MX-5 è disponibile nelle versioni Prime Line, Exclusive Line e Homura, con l’aggiunta della speciale versione Kazari. Tra i miglioramenti più significativi troviamo sistemi di assistenza alla guida standardizzati su tutte le versioni, un nuovo comando dell’acceleratore per una risposta più immediata, uno sterzo più preciso e un sistema di amplificazione del rumore del motore per un’esperienza sonora più coinvolgente.

L’allestimento base Prime Line include il Lane Departure Warning System e il Lane-keep Assist System, oltre a fari a Led con regolazione automatica e un sistema intelligente di assistenza alla velocità. La versione Exclusive aggiunge un tocco di eleganza con dettagli in pelle sintetica, nonché sistemi di sicurezza avanzati come l’assistenza al parcheggio, il monitoraggio degli angoli ciechi e un sistema per la rilevazione di pericoli durante l’apertura delle portiere.

L’allestimento Homura mantiene il suo carattere sportivo con cerchi in lega forgiati, impianto frenante Brembo, sedili sportivi Recaro e dettagli esterni neri. La versione speciale Kazari si distingue per le sue combinazioni cromatiche esclusive, con interni in pelle Nappa beige e opzioni di capote in tela o tetto rigido Nero Lucido, a seconda della carrozzeria. La nuova tinta Aero Grey Metallic sostituisce la Platinum Quartz.

La MX-5 2024 introduce anche il Track Mode e un nuovo Differenziale antislittamento LSD di tipo asimmetrico per la motorizzazione 2,0 l 184 CV con cambio manuale, che migliora l’agilità e la stabilità dell’auto.

Le motorizzazioni Skyactiv-G da 132 CV e 184 CV sono disponibili sia nella versione Soft Top che RF – Retractable Fastback. Con un peso ridotto e tecnologie come i-stop e i-ELOOP, la MX-5 garantisce prestazioni entusiasmanti ed efficienza.

La versione 1,5 l Skyactiv-G da 132 CV accelera da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 204 km/h, con un consumo medio di 6,3 l/100 km.

