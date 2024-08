Mercedes-AMG PureSpeed: un instant classic per i collezionisti

Il concept Mercedes-AMG PureSpeed, senza tetto né parabrezza, celebra le leggendarie auto da corsa e anticipa il lancio della serie esclusiva Mythos. La produzione sarà limitata a 250 esemplari, riservati ai collezionisti più appassionati. Questo veicolo a due posti, completamente aperto, incarna lo spirito delle storiche auto da corsa, proponendo un design radicale privo di tetto e parabrezza. Come primo veicolo della serie Mythos rappresenta il massimo dell’esclusività.

Il concept Mercedes-AMG PureSpeed celebra l’unicità del design delle auto da corsa Mercedes-Benz, utilizzando materiali e tecnologie innovative. Una delle innovazioni principali del PureSpeed è il sistema Halo, che sostituisce il tradizionale A-pillar. Questo componente, derivato direttamente dalla Formula 1, protegge la testa dei passeggeri in caso di incidente. Il sistema consiste in una staffa aerodinamica collegata alla carrozzeria del veicolo, fornendo protezione senza compromettere l’estetica. Due caschi aerodinamici, progettati specificamente per il PureSpeed, completano l’esperienza di guida.

Il design del PureSpeed è ispirato alla hypercar Mercedes-AMG One. La silhouette estremamente bassa e le parti in fibra di carbonio visibile creano un contrasto accattivante con le forme sensuali della parte superiore del veicolo. I copriruota anteriori e posteriori, in fibra di carbonio, migliorano l’aerodinamica, con i copriruota posteriori completamente chiusi e quelli anteriori aperti per ottimizzare il raffreddamento dei freni.

Il cofano lungo e il frontale molto basso, con un pronunciato ‘shark nose’, ricordano la Mercedes-AMG One. L’ampia presa d’aria inferiore con scritta AMG e la stella Mercedes scura e cromata dominano il frontale, mentre il cofano ottimizzato dal punto di vista aerodinamico aggiunge un’ulteriore uscita d’aria. Deflettori trasparenti direzionano il vento oltre l’abitacolo, migliorando la stabilità e la deportanza.

La verniciatura del PureSpeed, in un gradiente che va dal rosso Le Mans al grigio grafite con motivi AMG neri, richiama la combinazione di colori della Mercedes vincitrice della Targa Florio del 1924. Il numero 10 sui parafanghi anteriori è un omaggio alla storica vittoria.

Gli interni del PureSpeed presentano un design esclusivo con colori e materiali di alta qualità. L’orologio specifico, realizzato da IWC Schaffhausen, aggiunge un tocco di lusso. Il concept di design interno include un’attenzione particolare alla sicurezza e al comfort, con sedili ergonomici e materiali resistenti.