Matrix Resurrections: Mercedes-Benz Classe G 550 fa parte del film

Mercedes-Benz nel film The Matrix Resurrections.

Ha debuttato negli Stati Uniti, al Castro Theatre di San Francisco, il nuovo The Matrix Resurrections. Nel film, il pubblico tornerà in un mondo diviso in due realtà: una, la vita di tutti i giorni; l’altra, quello che c’è dietro.

Matrix Resurrections: il trailer

Neo, il protagonista del film, si trova nuovamente di fronte alla domanda cruciale: pillola blu o pillola rossa? Assumendo la pillola blu, rimane nella quotidianità del mondo simulato di Matrix. Se sceglie quella rossa, fugge da una vita determinata dagli alieni in un mondo reale sconosciuto e ancora una volta si trova a combattere contro il dominio delle macchine.

Mercedes-Benz è stata tra i protagonisti della prima insieme all’installazione di un’imponente pillola rossa, posizionata accanto allo storico palazzo del cinema, lunga circa 12 metri, larga quattro e alta 3,5 metri. All’interno di questa affascinante installazione è stata presentata una Mercedes-AMG G 63 in grigio selenite.

Nel film, la Classe G, icona del fuoristrada, prende parte a un frenetico inseguimento. A bordo di una G 550 (modello USA), un gruppo di ribelli apre la strada a Neo e Trinity, i due protagonisti del film, per fuggire da Matrix.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.