Thok E-Bikes Gram è la prima e-mtb con telaio in fibra di carbonio. La nuova e-enduro, amplia la gamma della casa di Alba, aggiungendosi alle serie MIG per l’All-Mountain, TK01 per l’Enduro e al modello HT, per l’uso misto Trail-Urban. La Gram è a suo agio nelle discese mozzafiato e sulle arrampicate più sfidanti.

È una bicicletta adatta a scalare pareti che non si potrebbero affrontare a pedali ed offre massimo divertimento anche nel downhill. Questo nuovo modello nasce da due anni di progettazione, prototipazione e innumerevoli test condotti sugli sfidanti tracciati di Finale Ligure.

“Gram” nel dialetto piemontese significa “cattivo”. Indica quella risolutezza di carattere che spinge ad ottenere un risultato, a raggiungere un obiettivo. Così è la nuova e-mtb: non importa quanto ripide le discese o impervie le salite, una bicicletta che promette di affrontare ogni sentiero con decisione.

Thok E-Bikes Gram: design

Il design è firmato, come per tutte le altre bici di Thok, dalla D-Perf di Aldo Drudi, disegnatore dei famosi caschi di noti piloti di MotoGP, Drudi ha reso la Gram una rappresentante iconica del raffinato Italian Style. Il telaio nasce da zero: le sue forme, le scolpiture, ogni minimo dettaglio, riportano ad un modello unico, concepito attorno al motore Shimano EP8 e disegnato per rispondere ai requisiti cari alla casa d’Alba. In primis la performance della bici, ma anche e soprattutto del biker che la sceglie.

La nuova Gram è full carbon. L’uso della fibra di carbonio ha consentito a Thok di realizzare angoli, linee e forme differenti e geometrie innovative. Il telaio è composto sia da fibre di carbonio ad “alta resistenza”, che lo rendono più resistente e meno rigido ove serve, che da fibre di carbonio ad “alto modulo”, per migliorare la rigidezza e la risposta alle flessioni, soprattutto laterali.

Angoli, curve e punti di giunzione sono rinforzati per assicurare massima resistenza ma anche flessibilità; zona motore, head tube e carro posteriore sono invece caratterizzati da estrema rigidezza. Tutti i cavi sono stati integrati nel telaio dentro guaine affogate nella fibra di carbonio mentre i cuscinetti degli snodi del sistema di sospensione sono posizionati a diretto contatto col carbonio, senza boccole in alluminio.

Thok E-Bikes Gram: caratteristiche

Gli angoli sono decisivi nella progettazione di un telaio. Variazioni di pochi gradi modificano pedalata e posizione in sella, trazione e precisione di guida, sicurezza e comfort. Il tubo sella della Gram è stato verticalizzato con angolo da 78° per assicurare massima efficienza di pedalata e grande trazione in salita.

Il peso del biker è tutto spostato in avanti e controbilancia l’impennarsi della bicicletta quando la forza sui pedali è massima e la pendenza stradale si alza. L’angolo sterzo è aperto (64°) per scavalcare gli ostacoli senza impuntarsi; grazie al Viper Head Plus, l’innovativa zona dello sterzo a forma di “testa di vipera” che Thok aveva già introdotto nella serie TK01, con incavo di accoglienza per la serie sterzo ribassata.

Nella parte posteriore del telaio Gram saltano subito all’occhio i foderi bassi del carro full carbon con disegno asimmetrico e passaggio cavi integrato. Quest’originale soluzione favorisce la massima trazione in salita e una grandissima reattività in discesa. Il nuovo forcellino UDH compatibile con tutti i sistemi di trasmissione in commercio, di facile manutenzione e reperibilità, salvaguarda l’integrità della trasmissione, ruotando all’indietro in caso di impatto e migliora le prestazioni del cambio.

Sopra al movimento centrale risaltano le “T-Ribs”, sempre realizzate in fibra di carbonio: che forniscono sostegno, dissipando la pressione prodotta dall’utilizzo e rendendo la pedalata più efficace. In aggiunta, migliorano la rigidezza laterale del telaio.

Il nuovo sistema di leveraggio TPS-2 aumenta la progressività: la ruota posteriore assorbe facilmente gli ostacoli in discesa e offre eccellente trazione in salita. La curva di compressione è stata adattata al carattere enduro. Il Big Eye del T-Front System diminuisce le sollecitazioni nell’area della zona sterzo durante l’utilizzo sui tracciati più sconnessi. Rigidezza e precisione di guida sono sempre garantite

grazie anche al tubo sterzo tapered 1.8.

La bicicletta è progettata intorno all’affidabile sistema chiuso Shimano con motore EP8, ed è dotata di batteria integrata da 630 WH facilmente estraibile che permette la comoda ricarica separata dalla bici. L’assistenza offre due settaggi: “long” e “fast” ride con possibilità di ulteriore personalizzazione dei parametri.

La bicicletta è disponibile in due versioni: Gram e Gram RC. La prima ha colorazione rosso-grigio, la seconda grigio-nero. L’allestimento della Gram prevede sospensioni Fox, 170 mm di escursione sia all’anteriore che al posteriore, freni SRAM a 4 pistoni con dischi da 200mm, cambio Sram a 12 rapporti e pneumatici Maxxis Assegai in assetto mullet.

Sulla Gram RC l’escursione della forcella Fox sale a 180 mm, con montata la versione factory della 38 Float all’anteriore e la Float X2 per l’ammortizzatore posteriore. Il manubrio è un Renthal in carbonio, i cerchi sono Crankbrothers. Il cambio è elettronico e i freni sono gli

Shimano Deore XT a 4 pistoni da 203 mm. Anche qui, le gomme sono Maxxis Assegai, sempre in configurazione 29” all’anteriore e 27,5” al posteriore.

La Thok Gram è già disponibile, nelle taglie S, M, L ed XL, ai seguenti prezzi: la Gram a 7.490 € e la Gram RC invece a 9.900 €. I prezzi sono comprensivi di spese di spedizione e di Gram Box, una valigetta di accessori contenente pompa sospensioni, portachiavi con forcellino UDH, borraccia e porta borraccia, tazza in alluminio laserata e kit di adesivi.

