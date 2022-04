THOK MIG-HT: la e-mtb ibrida, a suo agio sui sentieri come in città

Una offroad a suo agio sui sentieri come in città.

Ritorna la e-bike ibrida per eccellenza: THOK MIG-HT in versione 2022. Front-suspended con ruote da 29”, agile, robusta e versatile, MIG-HT è perfetta in montagna così come sul pavé, grazie al kit Tourer.

THOK MIG-HT 2022: prezzo e caratteristiche

Dedicata a chi vuole una e-mtb versatile, con un occhio attento alle qualità performanti del proprio mezzo, MIG-HT monta un motore Shimano E7000 con batteria semintegrata da 504 Wh, forcella RockShox Recon RL da 120 mm di escursione, gomme Maxxis Ikon 29”x2.6, freni a disco Sram 200 x 180mm, cambio Shimano Deore 10v.

Il telaio è in alluminio 6061 T4 T6 con parti forgiate e lavorate in CNC e tubi idroformati a spessore variabile. La batteria Shimano da 504Wh (impermeabile) è posizionata, come è tipico di tutte le MIG, al di sotto del tubo obliquo, per migliorare la maneggevolezza ed abbassare il baricentro. Thok, inoltre, per questa bici propone doppia cover di copertura: le due cover vengono spedite di serie con ogni e-Bike.

La MIG-HT è una e-hardtail d’eccellenza, estremamente versatile. Sarà a suo agio sia sui single track sia nel traffico cittadino. Divertente sui sentieri questa e-mtb sa trasformarsi agilmente in una elegante commuter e-bike, adatta a districarsi in ogni contesto urbano. Merito anche del kit Tourer (disponibile in acquisto separato), che comprende parafanghi, portapacchi posteriore, impianto luci, cavalletto e gomme stradali Schwalbe da 29”x2.15

La sua livrea estremamente elegante, firmata dal celebre designer Aldo Drudi, ne fa un must-have per chi vuole muoversi in città con stile o ricerca una front che sia maneggevole, versatile e reattiva, per divertirsi sui sentieri.

MIG-HT è già disponibile sul sito Thok al prezzo di 3.390 euro.

