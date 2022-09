Kaporal occhiali uomo autunno inverno 2022: la nuova collezione da vista si caratterizza per il temperamento mediterraneo e lo stile urban che racchiude tutto lo spirito giovane e anticonformista del brand.

La collezione eyewear firmata Kaporal è creata per le generazioni che vogliono cambiare il mondo, per chi è alla ricerca di occhiali di tendenza dal carattere ribelle. Design contemporaneo e tagli squadrati dal carattere forte per i due modelli in acetato Gino e Guy. Bold e stile urban con dettaglio in metallo ad inizio asta per Guy disponibile in un caldo marrone e verde bottiglia, oltre che in nero.

Dettaglio in metallo ad inizio asta e forma oversize quadrata per Gino, il modello da vista in acetato disponibile nei colori del cammello e del blu striato. I due modelli in metallo sono confortevoli e di tendenza. Gaby è caratterizzato da uno spessore bold del metallo sul frontale enfatizzato dal bicolore tra naso e frontale, che si ritrova anche all’interno dell’asta in palette.

Giles, occhiale da vista sempre in metallo, è caratterizzato da una lavorazione a rilievo sul metallo che crea un gioco geometrico che ne enfatizzata i contorni. In coordinato con il tip in acetato, la bicolorazione è disponibile nelle varianti gun/nero, gun/blu e nero/bordeaux.

