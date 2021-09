Abbonamento mensile per il noleggio tutti i mezzi Helbiz in tutto il mondo costa 39,99 € mese.

Helbiz Unlimited è l’abbonamento per corse illimitate valido per tutta la flotta di monopattini e biciclette elettriche di Helbiz, valido in tutto il mondo.

Helbiz Unlimited è un servizio nasce sulla base di recenti analisi di mercato effettuate in Cina. Proprio in Cina a causa dell’emergenza coronavirus c’era stato forte decremento dell’utilizzo dei mezzi pubblici e parallelamente un incremento del traffico di auto private tanto che a Pechino le corse di bike sharing avevano visto un incremento medio giornaliero del 187%.

Come funziona Helbiz Unlimited?

I sottoscrittori di Helbiz Unlimited possono effettuare un numero di corse illimitato durante le 24 ore della durata di 30 minuti purché tra la chiusura di una corsa e la successiva siano passati 20 minuti. L’abbonamento prevede per gli utilizzatori un rinnovo automatico mensile e la possibilità di recesso libero senza costi.

Helbiz Unlimited: quanto costa?

Helbiz Unlimited è il primo abbonamento alla micromobilità sostenibile pensato per gli utilizzatori di monopattini e biciclette che vorranno spostarsi potendo contare su un’unica tariffa flat di 39,99 € al mese.

Compreso nel prezzo ogni giorno e per tutto il mese si potrà usufruire di corse illimitate della durata massima di 30 minuti. L’abbonamento vale per monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita ed è valido in tutto il mondo: Europa, Stati Uniti o Asia.

Come si attiva?

L’attivazione dell’abbonamento si effettua in tre passi:

Aprire l’app Helbiz e accedere al proprio account Toccare l’icona Menu nell’angolo in alto a sinistra per aprire il menu laterale Toccare “Helbiz Unlimited” e acquistare l’abbonamento

NOTA: per acquistare è necessario disporre dell’ultima versione dell’app.

