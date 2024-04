Il Milano Monza Motor Show 2025 si terrà dal 27 al 29 giugno dell’anno prossimo, ma non perché c’è crisi dei saloni

Nel 2024 non ci sarà il Milano Monza Motor Show: l’organizzazione ha ufficialmente annunciato che la quarta edizione si svolgerà tra oltre un anno, dal 27 al 29 giugno 2025.

La formula rimarrà la stessa sperimentata con la terza, con auto esposte in centro a Milano ma il resto tutto ormai focalizzato a Monza e al suo celebre Autodromo. Proprio il Tempio della Velocità è uno dei motivi per cui la kermesse è stata spostata, in quanto interessato da importanti lavori di ammodernamento sulla pista di Formula 1 e di tutti i sottopassi, per essere nuovamente disponibile al prossimo Gran Premio d’Italia, il 1 settembre 2024.

Insomma, non una crisi del salone come a Ginevra, ma motivi tecnici. E infatti un Salone italiano quest’anno ci sarà con l’appuntamento a Torino, con l’AMTS – Auto Moto Turin Show in programma dal 19 al 21 aprile 2024.

Milano Monza Motor Show 2025: cosa ci aspetta

In ogni caso, sappiamo già che cosa aspettarci dalla quarta edizione del MiMo, che sarà sempre un grande appuntamento per i collezionisti e tutte le novità delle case automobilistiche all’interno del rinnovato Autodromo, insieme a un approfondimento di tutte le trasformazioni dell’industria automobilistica a 10 anni dalla fatidica data del 2035, sempre che nel frattempo non cambi qualcosa.

Sulla pista tornerà di nuovo anche la Indy Autonomous Challenge, che a Monza ha visto il suo debutto italiano nel 2023, che l’anno prossimo metterà in campo le AV-24, le auto da corsa autonome più veloci al mondo con DNA italiano, visto che il telaio è sviluppato da Dallara, mentre le vetture sono programmate dagli studenti di alcune delle Università più importanti al mondo, tra cui anche il Politecnico di Milano. Proprio il team PoliMOVE nel 2023 vinse a Monza contro cinque squadre provenienti da altri paesi europei, dagli USA e dall’Asia.

Tutti gli altri dettagli sul MiMo 2025 saranno svelati il 28 giugno 2024 alla Villa Reale di Monza.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD