Design ed equipaggiamenti esclusivi mettono in evidenza le caratteristiche iconiche di Mini.

La nuova Mini Cooper S 3 porte Resolute Edition combina design espressivo, divertimento di guida, qualità premium e stile unico, con un’interpretazione classica della carrozzeria e l’affascinante autenticità del marchio. Con il suo design ed equipaggiamenti esclusivi, offre una reinterpretazione moderna delle qualità più autentiche della Mini 3 porte.

Mini Cooper S 3 porte Resolute Edition: caratteristiche

Nella Resolute Edition, la Mini Cooper S 3 porte rappresenta un ottimo esempio di stile sportivo tradizionale. Il suo motore a 4 cilindri da 2,0 litri con tecnologia Mini TwinPower Turbo ha una potenza massima di 131 kW/178 CV e una coppia massima di 280 Nm. Con il cambio manuale di serie a 6 marce, questa piccola e vivace vettura scatta da ferma a 100 km/h in 6,8 secondi. Con il cambio opzionale Steptronic a 7 marce con doppia frizione scatta ancora più velocemente – in questo caso lo sprint standard dura solo 6,7 secondi. La velocità massima dell’auto è di 235 km/h.

La Mini Cooper S 3 porte Resolute Edition rimanda alle origini nelle corse del marchio, in particolare con la finitura della carrozzeria ispirata al classico colore usato per le auto da corsa britanniche: l’esterno, nella variante Rebel Green, esprime chiaramente lo spirito sportivo della piccola vettura premium – questa finitura era precedentemente ad uso esclusivo dell’atleta di punta Mini John Cooper Works. Il colore della carrozzeria si accosta perfettamente con le finiture in Pepper White o nero per il tetto e le calotte degli specchietti. Le strisce sul cofano, con linee parallele in oro chiaro e scuro, insieme agli esclusivi cerchi in lega da 18 pollici in Pulse Spoke Black, completano l’aspetto sportivo della vettura. I cerchi in lega da 17 pollici sono disponibili anche nella variante Tentacle Spoke Black.

Il chiaro rimando alle radici storiche del marchio è segnalato anche dalla scritta Resolute sulle strisce del cofano e sulle rifiniture delle soglie delle portiere. Gli elementi di design sono poi rifiniti nell’esclusivo Resolute Bronze. Essi includono i contorni dei fari, la griglia del radiatore e le luci posteriori, i portelli sui pannelli laterali anteriori, le maniglie delle porte e del portellone posteriore, le prese d’aria nella grembialatura anteriore e il tappo del serbatoio del carburante. I loghi del marchio e le scritte del modello, che, come la cornice interna, la barra trasversale della griglia del radiatore e il rivestimento del tubo di scarico, sono rifiniti in Piano Black, contribuiscono a creare un attraente contrasto.

L’atmosfera autentica e orientata al divertimento di guida degli interni è garantita dal rivestimento del tetto color antracite e dai sedili sportivi nell’esclusivo tessuto Black Pearl/Light Chequered/leatherette, combinati con braccioli e cuscinetti per le ginocchia neri. La variante Mini Yours Leather Lounge è disponibile su richiesta anche in Carbon Black con cuciture e profili particolarmente appariscenti e un motivo Union Jack perforato sui poggiatesta. L’equipaggiamento di serie comprende anche il volante sportivo in pelle Nappa. Il logo dell’edizione è presente sul raggio inferiore del volante e sui tappetini.

Lo stile pregiato e autentico delle portiere della Mini Cooper S 3 Porte Resolute Edition viene ulteriormente valorizzato dalle superfici interne. Sullo sfondo nero di queste superfici, linee curve e parallele, in tono dorato chiaro, formano uniformemente un elegante motivo gessato, che riprende anche la struttura delle strisce del cofano.

Le caratteristiche di design della Edition sono messe in risalto dal pacchetto luci, con unità LED che forniscono una specifica illuminazione interna, e dall’Ambient Light, che comprende anche un anello inciso al laser per la strumentazione centrale e tubature luminose nelle portiere e nell’area del cockpit. Le maniglie e le aree di ingresso delle portiere sono a loro volta illuminate.

Anche le Mini Driving Modes fanno parte del pacchetto di equipaggiamento della Mini Cooper 3 porte Resolute Edition. Con un interruttore a levetta si possono attivare assetti più marcatamente sportivi nei sistemi di guida e per le sospensioni della vettura.

