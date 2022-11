Morgan Super 3 Orlebar Brown: Morgan Motor Company ha collaborato con il marchio di abbigliamento da resort e costumi da bagno per creare una nuova versione della Super 3 pronta per le vacanze estive. Questo Super 3 unico mette in mostra una gamma di caratteristiche di design realizzate su misura, celebrando la natura personalizzabile del modello.

Morgan Super 3 Orlebar Brown: caratteristiche

Orlebar Brown x Morgan Super 3 è rifinito in un colore di vernice beige pastello, combinato con interni in tessuto tecnico Khaki Sand abbinato. Gli accenti rossi sono presenti in tutti gli esterni e gli interni, abbinati alla colorazione unica di Orlebar Brown. Diversi adattamenti su misura degli interni continuano questo tema, tra cui un quadro strumenti in tinta con la carrozzeria, corde elastiche rosse per l’abitacolo e una cornice del cambio in livrea OB in tinta con la carrozzeria.

L’esterno del Super 3 presenta ulteriori caratteristiche uniche realizzate su misura. Portapacchi personalizzati con motivo geometrico tagliato al laser e corde elastiche rosse adornano i sideblade, con il motivo del portapacchi riprodotto in una grafica strutturata applicata al sideblade. Il marchio Orlebar Brown compare sottilmente sull’esterno del Super 3, anche sui coprifaretti in tinta con la carrozzeria.

La cosa più sorprendente è che questo esclusivo Super 3 è stato adattato dal team dei progetti speciali Morgan per consentire il fissaggio di una tettoia parasole su misura, consentendo sia al guidatore che al passeggero di cercare l’ombra anche nei luoghi più soleggiati. Il tettuccio rimovibile, con la sua cornice in tinta con la carrozzeria, è rivestito con lo stesso tessuto tecnico Khaki Sand degli interni della vettura e si adatta a supporti appositamente adattati sulle zanzariere e sui roll hoop.

Per svelare il Super 3, il fotografo d’avventura e artista visivo Karl Shakur ha portato l’OB x Morgan Super 3 nel suo primo viaggio su strada, catturando le sue avventure dentro e fuori le strade e le spiagge nel Galles.

