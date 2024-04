Innovazione e Stile: il design e gli interni della Nissan Juke 2024

Con il lancio di Nissan Juke 2024, il marchio giapponese continua a ridefinire il concetto di crossover compatto, introducendo una serie di miglioramenti che rispondono in maniera diretta alle richieste della clientela e alle esigenze del mercato moderno. Un modello che si presenta con un rinnovato spirito dinamico, evidenziato da un design esterno personale e interni tecnologicamente avanzati.

Una delle caratteristiche più distintive di Nissan Juke è il colore giallo, una tonalità chiara e moderna che ritorna per accontentare la base di clienti affezionati. Il colore giallo nella colorazione two-tone è sapientemente bilanciato dal nero, presente su tetto, specchietti, passaruota, griglia frontale e montanti, creando un contrasto visivo che accentua ulteriormente il design giovane e fresco del veicolo.

Internamente, Nissan Juke si distingue per l’introduzione di una console centrale completamente rinnovata e un sistema infotainment aggiornato, che ora include uno schermo da 12,3 pollici inclinato di 8° verso il guidatore. Questa novità non solo migliora l’ergonomia ma facilita anche l’utilizzo dei comandi a sfioramento, rendendo l’interazione con il veicolo più intuitiva e immediata.

Il sistema di infotainment è arricchito da una nuova interfaccia grafica e un migliorato riconoscimento vocale che supporta un’ampia gamma di comandi vocali. Oltre alla compatibilità migliorata con Apple CarPlay e Android Auto via WiFi, il sistema può anche riprodurre video da dispositivi collegati tramite USB, quando il veicolo è in sosta.

Il quadro strumenti digitalizzato è un altro salto qualitativo con il suo schermo TFT da 12,3 pollici ad alta risoluzione. Disponibile a partire dall’allestimento N-Connecta, il display offre contenuti personalizzabili e può mostrare una serie di informazioni cruciali per il guidatore, accessibili facilmente tramite comandi sul volante.

Nelle versioni più equipaggiate, i sedili sono stati oggetto di una particolare attenzione con l’introduzione di nuovi materiali, tessuti e lavorazioni che migliorano sia l’aspetto estetico sia il comfort. Per la versione Tekna, i sedili adottano un design ancora più sportivo con poggiatesta innovativi che conferiscono un tocco distintivo all’abitacolo.

E sempre a proposito di abitacolo, il cassetto portaoggetti ora raggiunge una capacità di 7,8 litri, offrendo più spazio per gli oggetti personali dei passeggeri. Anche il design del bracciolo è stato rivisto; ora presenta una forma asimmetrica che aumenta l’appoggio di 25 mm, senza sacrificare il pratico porta bicchieri. Inoltre, il bracciolo è progettato per sollevarsi, dando accesso a un vano portaoggetti centrale più organizzato, incluso un coperchio dotato di una clip in grado di contenere fino a tre carte di credito, migliorando l’ordine e la sicurezza all’interno dell’abitacolo.

Un altro interessante aggiornamento riguarda la funzionalità e la disposizione dei comandi. Nissan Juke ora presenta il freno a mano elettrico, una modifica che non solo aggiunge un tocco di modernità ma ottimizza anche lo spazio tra i sedili anteriori, rendendo l’ambiente più aperto e accessibile. Nella versione Hybrid, i pulsanti dell’e-Pedal e della modalità EV sono stati riposizionati, migliorando l’ergonomia e la facilità di uso durante la guida, elementi che elevano l’esperienza complessiva di bordo.

Infine, a partire dalla versione N-Connecta, Nissan Juke è equipaggiato con un caricatore wireless per smartphone, capace di ospitare dispositivi fino alle dimensioni di un iPhone 12 Pro Max. La presenza di porte USB-A e USB-C sia per gli occupanti dei sedili anteriori che posteriori garantisce una connettività estesa e versatile, adeguando Nissan Juke alle esigenze tecnologiche contemporanee di connessione continua.

Con Juke la casa giapponese dimostra ancora una volta il proprio impegno nel settore dei crossover, inventata proprio da Nissan con il lancio di Qashqai nel 2006. Aggiornamenti che non solo rispecchiano le tendenze attuali ma anticipano anche le esigenze future dei consumatori, confermando il modello come un punto di riferimento nel suo segmento.

Copyright Image: Sinergon LTD