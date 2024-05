Nissan Townstar Evalia: tanto spazio e versatilità in elettrico o a benzina

Nissan Townstar Evalia è la nuova soluzione per il trasporto persone, con opzioni di motorizzazione sia a benzina che elettrico.

Nissan presenta il nuovo Townstar Evalia, la versione del suo veicolo commerciale compatto dedicato al trasporto delle persone. Questo modello offre tanto spazio, comfort e versatilità, con la capacità di accogliere fino a sette passeggeri. Disponibile sia con motore a benzina che con propulsione 100% elettrica, il Townstar Evalia è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un mezzo ideale per il lavoro e il tempo libero.

Il Townstar Evalia è progettato per offrire la massima versatilità. Le ampie porte scorrevoli facilitano l’accesso alla seconda e terza fila di sedili, che possono essere abbassati singolarmente o rimossi completamente. Questo consente di passare facilmente da una configurazione a sette posti a una a cinque o due posti, adattando lo spazio alle necessità del momento. Con una capacità di carico che può raggiungere i 3.750 litri, più 49 litri nel vano portaoggetti anteriore, il Townstar Evalia è perfetto per trasportare sia persone che oggetti voluminosi.

Il nuovo Townstar Evalia è disponibile con un motore elettrico da 122 CV e 245 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 45 kWh. Questo sistema offre un’autonomia di 265 km, rendendolo ideale per chi cerca una soluzione ecologica e efficiente. La ricarica da 22kW AC consente di passare dal 15% all’80% di carica in solo un’ora e 30 minuti, mentre la ricarica rapida da 80kW DC riduce questo tempo a soli 37 minuti. Per chi preferisce la versione a benzina, è disponibile un motore da 1,3 litri con 130 CV di potenza.

Nissan Townstar Evalia è equipaggiato con una serie di tecnologie avanzate per il comfort e la sicurezza. Include frenata d’emergenza con riconoscimento dei pedoni e ciclisti, sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, monitoraggio della pressione degli pneumatici, avviso di stanchezza del guidatore, sistema di mantenimento della corsia e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. La funzionalità e-Call consente di effettuare chiamate senza togliere le mani dal volante. Inoltre, l’Around View Monitor (AVM) offre una vista a 360° dell’auto, utile nelle manovre a bassa velocità. Nissan Townstar Evalia offre una garanzia standard di 5 anni o 160.000 km, e una garanzia sulla batteria EV di 8 anni o 160.000 km.

Fonte Nissan

Copyright Image: Sinergon LTD