Orari F1 Bahrain 2023 in differita su TV8 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari F1 GP Bahrain 2023 che verrà trasmesso domenica 5 marzo in differita su TV8 ed in diretta alle ore 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su Now . Nonostante il fuso orario per noi l’orario sarà quello canonico del pomeriggio, visto che in Bahrain si correrà la sera.

Al via quindi la nuova stagione di Formula 1 con la Red Bull che vuole continuare la striscia vincente iniziata due anni fa. Il calendario di F1 vede ben 23 Gran Premi per il 2023. Di questi saranno cinque i GP trasmessi in diretta su TV8: Imola il 21 maggio, Barcellona il 4 giugno, Budapest il 23 luglio, Monza il 3 settembre e Città del Messico il 29 ottobre. Di seguito tutti gli orari del weekend di gara in Bahrain.

Il circuito del Bahrain

Il circuito del Bahrain è il circuito di Formula 1 situato a Sakhir. Il tracciato è lungo 5,4 km e presenta 15 curve. La pista è larga 16 metri con il circuito progettato per offrire una sfida tecnica ai piloti, con diverse curve veloci e strette, ma anche alcune sezioni in cui è possibile raggiungere velocità molto elevate.

I piloti e i team in gara di Formula 1 2023 sono:

Mercedes-AMG Petronas : Lewis Hamilton, George Russell

: Lewis Hamilton, George Russell Oracle Red Bull Racing : Max Verstappen, Sergio Perez

: Max Verstappen, Sergio Perez Scuderia Ferrari : Charles Leclerc, Carlos Sainz

: Charles Leclerc, Carlos Sainz McLaren F1 Team : Lando Norris, Oscar Piastri

: Lando Norris, Oscar Piastri Alpine : Esteban Ocon, Pierre Gasly

: Esteban Ocon, Pierre Gasly Aston Martin : Fernando Alonso, Lance Stroll

: Fernando Alonso, Lance Stroll Alfa Romeo Racing : Valtteri Bottas, Guanyu Zhou

: Valtteri Bottas, Guanyu Zhou AlphaTauri : Nyck De Vries, Yuki Tsunoda

: Nyck De Vries, Yuki Tsunoda Williams Racing : Alexander Albon, Logan Sargeant

: Alexander Albon, Logan Sargeant Haas: Kevin Magnussen, Nico Hulkeberg

I pneumatici in pista

I team avranno a disposizione 2 set di hard, 3 di medium e 8 di soft per ciascuna vettura, oltre alle abituali allocazioni di Cinturato Intermediate e Full Wet.

per ciascuna vettura, oltre alle abituali allocazioni di Cinturato Intermediate e Full Wet. L’ asfalto del Bahrain International Circuit è uno dei più abrasivi della stagione e il layout della pista, composto da curve affrontate a bassa e media velocità, sottopone gli pneumatici prevalentemente a carichi di trazione e frenata. Il tracciato richiede inoltre una buona stabilità sull’asse posteriore.

è uno dei più abrasivi della stagione e il layout della pista, composto da curve affrontate a bassa e media velocità, sottopone gli pneumatici prevalentemente a carichi di trazione e frenata. Il tracciato richiede inoltre una buona stabilità sull’asse posteriore. Un fattore da tenere in considerazione è l’escursione termica. La temperatura dell’asfalto può raggiungere i 45 gradi di giorno mentre cala di almeno 15 gradi con l’avvicinarsi della sera. FP2, qualifiche e gara, disputate alle 18, avranno quindi condizioni differenti dalle restanti prove libere, programmate per il primo pomeriggio.

mentre cala di almeno 15 gradi con l’avvicinarsi della sera. FP2, qualifiche e gara, disputate alle 18, avranno quindi condizioni differenti dalle restanti prove libere, programmate per il primo pomeriggio. Nella prima gara dell’anno, il degrado degli pneumatici sarà un fattore chiave per la definizione delle strategie. L’anno scorso, ad eccezione di un solo pilota, tutte le vetture si sono fermate tre volte, invece delle due ipotizzate, per l’ingresso di una safety car. Il vincitore Charles Leclerc su Ferrari aveva corso i primi due stint su P Zero Red soft, sostituendola in quello finale con la medium. Il regime di safety car ha consentito al monegasco di montare nuovamente la soft e arrivare alla bandiera a scacchi prima del compagno Carlos Sainz.

Orari dirette F1 Bahrain 2023 su Sky e NOW

Sabato 4 marzo

Ore 10.15: Gara-1 F3

Ore 12:30: Prove Libere 3 F1 – Monitor dei tempi LIVE

Ore 14:15: Gara-1 F2

Ore 16:00: Qualifiche F1 – Live Streaming su Skysport.it

Domenica 5 marzo

Ore 09.50: Gara-2 F3

Ore 11:20: Gara-2 F2

Ore 16:00: Gara F1 – Monitor dei tempi LIVE

Orari F1 Bahrain 2023 su TV8

Sabato 4 Marzo

Ore 21: paddock Pre Qualifiche

Ore 21:30: Qualifiche F1

Ore 22:45: Paddock Post Qualifiche

Domenica 5 Marzo

Ore 20:00 :paddock Pre Gara

Ore 21:30: Gara F1

Ore 23:30: Paddock Post Gara

