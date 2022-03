Nuove linee esterne, nuovi cerchi in lega e nuovi colori per Nissan Leaf 2022.

Nissan Leaf 2022, il primo veicolo elettrico per il mercato di massa, si rifà il look. La versione 2022 si distingue per nuove linee esterne dinamiche e nuovi cerchi in lega che le conferiscono un carattere ancora più accattivante e in linea con la nuova brand identity di Nissan.

Sicurezza e comfort ai vertici della categoria, grazie ad avanzati sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di infotainment.

Nissan Leaf 2022: design

Le linee esterne della vettura sono caratterizzate da nuovi dettagli stilistici che ne esaltano il carattere dinamico e raffinato. I nuovi cerchi da 16” e 17”, con elementi di colore nero lucido, hanno un aspetto sportivo e premium. Nissan Leaf 2022 presenta anche il nuovissimo logo Nissan sui cerchi, sulla griglia frontale e sul posteriore.

Si arricchisce la gamma di colori esterni con due novità assolute, già apprezzate su modelli iconici come Qashqai e Ariya, si tratta dell’Universal Blue e del Magnetic Blue. Le due nuove tonalità si aggiungono a quelle già disponibili per il MY21, di cui sei colori a tinta unita e cinque Two Tone.

Nissan Leaf 2022: comfort e piacere di guida

Disponibile con due diverse batterie e autonomia fino a 385 km (ciclo combinato WLTP), Leaf 2022 offre il piacere della guida elettrica unitamente a numerose tecnologie di assistenza alla guida e connettività. Il ProPILOT permette alla vettura di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di rallentare fino a fermarsi e ripartire in maniera autonoma, mentre l’innovativa funzione e-Pedal permette di accelerare, decelerare e fermare la vettura utilizzando il solo pedale dell’acceleratore.

Il sistema di infotainment NissanConnect, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, offre funzioni di connettività e interazione con gli smartphone di guidatore e passeggeri. È inoltre possibile interagire da remoto con Leaf, ad esempio per regolare il climatizzatore qualche minuto prima di entrare in macchina, grazie all’app NissanConnect o tramite smart device come Amazon Alexa.

Leaf 2022 si potrà ordinare da aprile 2022, con prezzi a partire da 29.500 euro (32.200 euro per il listino base con 2.700 € di campagna sconto Nissan).

