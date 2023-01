Preview nuova Tesla Model 2, un po’ Tesla un po’ Genesis GV60

Da tempo si parla di una possibile Tesla Model 2, ovvero una Tesla di dimensioni ridotte, così come dovrebbe essere ridotto il prezzo rispetto alla gamma attuale. Una Tesla dedicata ad un pubblico più giovane, o comunque a chi non vuole o non può spendere i 45.000 euro che rappresentano la cifra base per l’ingresso della Model 3 da quasi 500 km di autonomia massima.

Ecco allora che i designers si sono sbizzarriti ad ipotizzare quale potrebbe essere la forma definitiva della Tesla Model 2. Un gioco interessante, perchè da una parte la casa automobilista di Elon Musk deve continuare nel solco della tradizione stilistica, dall’altro ci si aspetta qualcosa di nuovo.

Ecco allora che KD Design AG prova ad immaginare la nuova Tesla Model 2, creando un mix decisamente particolare. L’interpretazione vede molto della Genesis GV60, l’auto elettrica premium del gruppo Hyundai, in un contesto Tesla. Ovviamente non è nulla di serio, anzi quasi possiamo considerarla una burla, ma alcuni punti possono essere interessanti.

Intanto il tipo di auto, con un crossover coupé che rompe la tradizione di berline o SUV di Tesla. Certo, la linea di questo rendering è molto “Genesis” ma rimane comunque una proposta simpatica per un’auto diversa dal solito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KDesign AG – (@kdesignag)

Anche nella zona posteriore, domina lo stile Genesis, che se non mancano riferimenti evidenti a Tesla, come la linea dei fari e la pulizia stilistica del portellone. Sicuramente la linea del tetto è quella che possiamo vedere anche su Kia EV6, quindi andrebbe sviluppato meglio il design.

Probabilmente non è il primo e non sarà l’ultimo rendering della Tesla Model 2, ma se invece per questo modello la casa americana riprendesse lo stile del Cybertruck? Voi come la vedreste? Come sempre, ditecelo nei commenti!

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.