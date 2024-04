Chery Omoda 7, il SUV ibrido cinese in arrivo nel 2025

OMODA 7 è il SUV ibrido che si affianca ad OMODA, introducendo innovazioni tecnologiche che lo rendono un pilastro della mobilità futura.

OMODA 7 è stato concepito per soddisfare un pubblico internazionale, grazie a un progetto partito da zero che mira a coprire numerosi mercati globali. L’interazione con giovani della Generazione Z da diverse regioni, tra cui Europa, America, Medio Oriente e Sud-est asiatico, ha guidato lo sviluppo del veicolo, rendendolo adeguato alle loro aspettative pratiche e stilistiche.

La vettura è equipaggiata con tecnologie avanzate, sia per la sicurezza sia per la connettività e l’infotainment, rispecchiando le tendenze attuali e future del settore automobilistico. OMODA 7 è stata progettata per eccellere in mercati competitivi come quello europeo, rispettando severi standard internazionali di qualità, sicurezza e costruzione, il che rafforza ulteriormente il prestigio del marchio.

L’OMODA 7 è sinonimo di un’avanzata fusione tra estetica futuristica e tecnologia digitale, mirata a rispondere alle esigenze di un pubblico mondiale e progressista. L’abitacolo del veicolo riflette un’intelligenza superiore, con uno schermo scorrevole da 15,6 pollici e un sistema audio di alta qualità con 14 altoparlanti, garantendo un’esperienza audio immersiva. La presenza di un assistente vocale multizona e di un sistema di fragranza, abbinato alla cancellazione attiva del rumore, assicura comfort e tranquillità durante il viaggio.

Sul fronte delle prestazioni, l’OMODA 7 vanta un sistema propulsivo ibrido all’avanguardia che combina efficienza e potenza, permettendo di superare i 1.200 km di autonomia combinata. La sicurezza è garantita da telai avanzati per l’assorbimento dell’energia e sistemi di ritenzione degli airbag che soddisfano i più alti standard di sicurezza.

Il suo lancio globale è previsto per l’inizio del 2025.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD