Nuova Suzuki Swift Hybrid 2024 disponibile da 22.500 euro

Dall’uscita nel 2004, la Suzuki Swift Hybrid si è guadagnata un posto d’onore nel mercato automobilistico, con oltre 9 milioni di unità vendute in 169 nazioni, oltre mezzo milione delle quali in Italia. L’ultima generazione di questa vettura ibrida fa il suo ingresso nel mercato italiano con un prezzo interessante a partire da 22.500 euro.

La nuova Swift Hybrid si distingue per un design rinnovato che rispetta le linee iconiche delle versioni precedenti, introducendo però elementi completamente nuovi. Questa vettura compatta, lunga 3,86 metri, esprime forte carattere grazie a parafanghi pronunciati, una linea di cintura marcata e un tetto che sembra fluttuare. L’evoluzione estetica include anche fari LED.

All’interno, la nuova Swift Hybrid promette spazio e comfort, con una cura dei dettagli volta a migliorare l’esperienza a bordo. La postazione di guida è stata oggetto di un attento studio ergonomico, risultando in una disposizione ottimale degli elementi per una guida più immersiva e soddisfacente. La plancia presenta un contrasto di colori bianco e nero che amplifica la sensazione di spaziosità, mentre la console centrale, orientata verso il guidatore, migliora l’accessibilità ai comandi. Dettagli in Satin Chrome arricchiscono l’ambiente.

L’area dell’infotainment si avvale di un nuovo schermo touchscreen da 9 pollici ad alta definizione, supportando la connessione wireless con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a riconoscimento vocale e Bluetooth. La sicurezza è un altro punto di forza, con una serie di sistemi ADAS all’avanguardia che migliorano la sicurezza attiva, come il Dual Sensor Brake Support II, il Lane Keep Assist, e il Driver Monitoring System.

SUZUKI CONNECT amplia l’esperienza di guida permettendo di interagire con la vettura attraverso un’applicazione per smartphone, offrendo funzioni come la notifica dello stato del veicolo, localizzazione del parcheggio, e diagnosi remota. Il servizio è gratuito per tre anni dall’attivazione.

Suzuki Swift Hybrid 2024: Listino Prezzi

Nuova Swift Hybrid 1.2 Top, è proposta con il seguente listino al pubblico (chiavi in mano IVA inclusa, IPT esclusa):

2wd cambio manuale: € 22.500

2wd cambio CVT: € 24.000

4wd cambio manuale: € 24.500

Per le vernici metallizzate (escluso Arancione Amsterdam) + € 550€ IVA inclusa.

Per le vernici metallizzate bicolor + € 950€ IVA inclusa.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD