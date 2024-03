La trasformazione di Opel Movano in camper Crosscamp apre nuovi orizzonti per gli appassionati di viaggi e avventure. Con tre varianti progettate per soddisfare diverse esigenze e stili di vita, dalla flessibilità quotidiana del Crosscamp 541 al lusso abitativo dei modelli 600 e 640.

Opel Movano si reinventa come base camper Crosscamp, proponendo una soluzione innovativa per gli amanti della vita all’aria aperta e delle avventure su strada. Il modello più grande della gamma Opel, noto per la sua ampia portata e volume di carico, dimostra una versatilità eccezionale trasformandosi in un camper completamente attrezzato. Questa metamorfosi è resa possibile grazie alla collaborazione con gli esperti di Crosscamp, che hanno sviluppato tre varianti su base Movano: il Crosscamp 541, pensato per l’uso quotidiano e come camper multifunzionale, e i modelli Crosscamp 600 e 640, orientati verso il massimo comfort abitativo.

Il Crosscamp 541 rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca una vacanza flessibile. Con i suoi 5,41 metri, questo veicolo si guida agilmente anche in città e offre fino a 14 configurazioni spaziali grazie al suo design modulare. Questa flessibilità è esaltata da un sistema di arredo variabile che permette di passare da un comodo ambiente notturno a uno spazioso vano di carico per attrezzature sportive e ricreative. L’interno è caratterizzato da poltrone girevoli, vani portaoggetti, e un’atmosfera accogliente grazie alle finiture in legno. La zona giorno vede protagonista un divano letto trasformabile e modulabile, che offre spazio per riposo e relax.

Il restante vano posteriore del Crosscamp 541 può essere utilizzato in modo flessibile, sia con un armadio con quattro scomparti che possono essere installati e rimossi rapidamente, sia con il divisorio doccia modulare delle stesse dimensioni. Il pratico angolo cottura si trova sulla parete laterale destra del veicolo. Il primo modulo di cottura con fornello a gas a due fuochi, armadio da cucina e spazio per bombole di gas da 2,8 kg e frigorifero da 70 litri, accessibile anche dall’esterno, è installato in modo permanente per garantire l’omologazione come camper. Il secondo modulo cucina, invece, può essere rimosso tramite l’anta scorrevole. Contiene il lavello con rubinetto fisso e i serbatoi delle acque dolci e reflue e può essere utilizzato anche come cucina da esterno se necessario.

Per chi cerca ancora più comfort e spazio, i modelli Crosscamp 600 e 640 sono la scelta ideale. Questi camper offrono un’area salotto, una cucina centrale con tutte le comodità, inclusi un piano cottura a tre fuochi e un frigorifero da 84 litri con freezer, e un bagno completamente attrezzato. Il letto matrimoniale, situato nella parte posteriore del veicolo, assicura un riposo ottimale grazie alla rete a doghe e al materasso spesso 11 centimetri. Queste varianti si distinguono anche per l’ampio spazio di stivaggio e per le soluzioni intelligenti come l’anta avvolgibile del bagno che massimizza lo spazio disponibile.

La gamma Crosscamp si avvale di motori turbodiesel efficienti, con potenze che vanno dai 140 ai 165 CV, garantendo viaggi piacevoli ed economici. Inoltre, per chi desidera ancora più spazio, è disponibile l’opzione di un tetto a soffietto per le varianti 541 e 600 e creare una camera da letto aggiuntiva.

Copyright Image: Sinergon LTD