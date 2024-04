Pepsi nel 2017 compra 100 Tesla Semi, ne ha ricevuti solo 36

Come mossa pubblicitaria aveva funzionato, quando nel 2017 Pepsi aveva ordinato ben 100 Tesla Semi. Il camion elettrico di Tesla da 800 km di autonomia aveva entusiasmato le grandi aziende americane, tanto che anche UPS ne aveva ordinati 125.

La produzione era prevista per iniziare nel 2019, ma un po’ come avvenuto per il Cybertruck, il percorso dall’annuncio alla consegna è stato segnato da ritardi e aspettative non soddisfatte. Ad oggi, solo 36 unità sono state consegnate a Pepsi, nonostante gli impegni su larga scala originariamente presi, secondo quanto riportato da Reuters. Un ritardo che ha coinvolto altri grandi nomi come Wal-Mart, Sysco, FedEx e J.B. Hunt, che sono ancora in attesa dei loro ordini.

È interessante notare che, mentre la produzione per gli ordini per altre aziende è stata lenta, Tesla ha assegnato 100 dei suoi camion Semi per uso interno, specificatamente per il trasporto di pacchi batteria tra i suoi impianti di Sparks, Nevada, e Fremont, California. Una decisione che solleva parecchi dubbi sulla capacità produttiva e le priorità di Tesla, specialmente considerando i recenti licenziamenti di 14.000 dipendenti, che forse avrebbero potuto essere evitati con i ricavi degli ordini di camion eseguiti.

In termini finanziari, le ripercussioni sono significative, soprattutto perché 32 dei camion di Pepsi sono stati sostenuti da un contributo statale di 20 milioni di dollari, con sussidi federali che coprono fino a 40.000 dollari per veicolo aggiuntivo. Nonostante le consegne parziali nel 2022, 15 camion allo stabilimento di Modesto e 21 a Sacramento, Pepsi è ancora in attesa di 64 unità, con una consegna ormai in ritardo di diversi anni.

Il ritardo ha chiaramente compromesso le relazioni di Tesla con i suoi clienti aziendali. Parlando agli investitori nell’ottobre del 2022, l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha riconosciuto i problemi, attribuendoli alla carenza di batterie e ribadendo l’obiettivo di risolvere questi problemi entro il 2024, con l’ambizioso obiettivo di costruire 50.000 Semi.

Nel frattempo, la concorrenza non rimane a guardare. Aziende come UPS, Walmart, Sysco e Schneider National, frustrate dai ritardi, hanno iniziato a ordinare i camion elettrici Freightliner eCascadia di Mercedes, che sono già stati consegnati a oltre 55 flotte.

