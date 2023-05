Nel primo spot Tesla non si parla di Autopilot: perchè?

Elon Musk ha recentemente annunciato durante l’assemblea annuale degli azionisti Tesla che l’azienda intraprenderà per la prima volta una campagna pubblicitaria dopo 20 anni di storia. Il primo spot, della durata di due minuti, presenta una cliente di Singapore di nome Felicia, che esprime la sua soddisfazione per la Tesla Model 3, sottolineando la sicurezza e come possa essere l’auto adatta per la propria famiglia.

Perché lo spot tv?

Mentre negli Stati Uniti la Tesla Model 3 viene venduta a meno di 40.000 dollari, a Singapore, dove risiede Felicia, il prezzo dell’auto economica di Tesla ammonta a 165.720 dollari. Una cifra pazzesca, dovuta al fatto che Singapore è la città più costosa al mondo per possedere un’auto. A Singapore, per poter registrare un veicolo, è necessario ottenere un Certificato di abilitazione (COE) attraverso un’asta pubblica. Il governo determina il numero di COE disponibili per le diverse categorie di veicoli. Una volta ottenuto il COE, ha una validità di dieci anni e può essere cancellato o rinnovato.

Nonostante il modello di base di Tesla venga considerato un mezzo di lusso a Singapore, l’azienda ha iniziato a consegnare le prime auto ai clienti nel 2021, registrando comunque un buon successo e diventando l’ottavo marchio automobilistico più venduto nel Paese nel febbraio 2023, secondo CleanTechnica.

Drive to believe——why she chose Tesla? ❤️ pic.twitter.com/LXtGl15QUy — Tesla Asia (@Tesla_Asia) May 19, 2023

Che fine ha fatto l’Autopilot?

Lo spot, sebbene lineare e funzionale, viene descritto come leggermente lungo e noioso, visto che contiene alcuni cliché tradizionali sulle donne e sull’acquisto di automobili. Decisamente particolare il fatto che nel video non vengano evidenziati i punti di forza di Tesla, a eccezione di una breve spiegazione dei vantaggi dell’Autosteer, una delle caratteristiche disponibili sulla Model 3. Quindi, niente Autopilot o guida autonoma completa Beta.

Al momento non si capisce bene quale possa essere il motivo dell’assenza delle funzionalità più note della casa automobilista americana. A Singapore queste novità non vengono prese bene dal pubblico? C’è qualche legge che vieta espressamente la guida autonoma? Oppure c’è altro?

Nonostante l’utilizzo di cliché tradizionali nelle pubblicità e le sfide specifiche del mercato di Singapore, Tesla mira a incrementare le vendite nel Paese e sarà interessante osservare come l’azienda gestirà future campagne pubblicitarie, tenendo conto delle preferenze dei clienti che possono essere diverse da Paese a Paese.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.