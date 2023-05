Il pick up Kia è davvero in arrivo, in versione diesel

Confermata la notizia dell’arrivo di un nuovo pick-up Kia. Sappiamo che Kia sta sviluppando un nuovo pick-up per ampliare la propria gamma in modo da avere una offerta di veicoli in tutti i segmenti e settori.

In alcuni mercati viene proposto il Kia Bongo, che però ha l’aspetto di un vecchio furgone con cassone aperto. Nella gamma Kia, manca evidentemente un pick-up moderno, magari per sfondare anche negli USA. Non sarà così a breve, perchè la casa coreana, come riportato da CarExpert, lancerà invece un nuovo pick-up in Australia, già dal 2025.

E’ probabile che che il nuovo pick-up di Kia, noto internamente come “TK”, utilizzerà una configurazione a telaio separato, simile a modelli di successo come il Ford Ranger e il Toyota Hilux. L’obiettivo è quello di sviluppare un veicolo capace di soddisfare le esigenze degli appassionati di pick-up e competere efficacemente nel mercato. Le prime fasi di sviluppo sono iniziate nel 2020, con il contributo dell’ufficio di ingegneria di Kia in Australia.

Mentre Kia sta investendo nello sviluppo di pick-up elettrici, è probabile che il “TK” sia alimentato da un motore diesel, in grado di fornire la potenza necessaria per affrontare il traino e il carico utile. Dettagli specifici sulle specifiche tecniche e le caratteristiche del veicolo devono ancora essere rilasciati dalla casa.

L’arrivo del pick-up Kia è atteso con interesse dagli appassionati e dagli operatori del settore. L’azienda coreana si è impegnata a sviluppare un veicolo che offra prestazioni, funzionalità e affidabilità di alto livello, in linea con gli standard del marchio. Sebbene non sia stata annunciata una data ufficiale per la presentazione del pick-up, ci sono state segnalazioni di avvistamenti di prototipi camuffati, suggerendo che il lancio potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi.

Al momento Kia si è limitata a confermare che sta lavorando su un nuovo pick-up. Come accennato, non sono stati forniti ulteriori dettagli sul veicolo e si dovrà attendere per ottenere maggiori informazioni. Gli appassionati di pick-up e i fan di Kia dovranno quindi pazientare e rimanere in attesa di sviluppi futuri riguardanti il nuovo veicolo. Nel frattempo, nel video un rendering che tutto sommato possiamo considerare come “possibile”.

