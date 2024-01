La nuova Porsche Taycan 2025 arriva a 1000 CV di potenza

La nuova Porsche Taycan 2025 rappresenta il restyling della prima elettrica tedesca, e si sta già scaldando al Nürburgring, dove minaccia di superare il record attualmente detenuto dalla Rimac Nevera per quanto riguarda i veicoli elettrici.

La nuova versione sarà quindi più di un semplice restyling, con numerose migliorie tecniche che porteranno la versione GT a raggiungere i 1000 CV di potenza.

Porsche Taycan 2025 vuole superare Rimac e Tesla

Sappiamo bene che molte case automobilistiche usano il circuito tedesco come punto di riferimento per lo sviluppo delle loro auto ad alte prestazioni, e come marketing per promuovere la velocità delle vetture. Porsche, nello specifico, ha nel mirino tanto Rimac quanto Tesla, che più volte ha messo alla prova Model S Plaid in Germania arrivando anche a detenere il record sul giro per le auto elettriche con 7:25.231 minuti.

Rimac Nevera, nel 2023, ha fatto meglio arrivando ha 7:05.290, quasi 20 secondi più veloce. Un record difficile da battere, ma la Porsche Taycan 2025 potrebbe riusirci. Infatti, Porsche ha dichiarato che una Taycan pre-serie ha già raggiunto un tempo al giro di 7:07.55, 2 secondi in meno della Nevera, e auspica che la versione definitiva possa fare ancora meglio, e che già è indice di grande miglioramento rispetto alla Taycan attuale, ben 26 secondi più veloce rispetto alla Taycan Turbo S Sport con Pack Performance del 2022.

Oltre alle prestazioni, la Taycan dovrebbe aggiornarsi anche nell’estetica e soprattutto nei contenuti tecnologici interni, introducendo alcune novità che sicuramente conosceremo sulla nuova Macan, che debutterà nella prima parte di questo 2024.

Copyright Image: Sinergon LTD