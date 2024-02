Porsche 914: il nuovo libro di Giancarlo Catarsi

“Porsche 914” di Giancarlo Catarsi è un libro che celebra l’innovazione, la visione e la passione che caratterizzano il mondo dell’auto sportiva.

Il libro “Porsche 914” di Giancarlo Catarsi è un’opera essenziale per comprendere la storia e l’evoluzione di uno dei modelli più intriganti e discussi del mondo automobilistico: la Porsche 914. Nata dalla collaborazione tra Porsche e Volkswagen, questo modello si distingue per il suo design innovativo e per la sua ambizione di rendere un’auto sportiva accessibile a un pubblico più ampio. Attraverso un dettagliato excursus storico e una ricca documentazione fotografica, Catarsi offre ai lettori una guida completa per identificare i vari modelli della 914, arricchita da schede tecniche dettagliate e da un’analisi del contesto storico e culturale che ha visto nascere questa automobile.

Giancarlo Catarsi, con “Porsche 914”, realizza un lavoro di minuziosa ricerca e appassionata narrazione, portando alla luce le sfaccettature di un’auto che ha segnato un’epoca. La 914, descritta nel libro, emerge non solo come un prodotto di rottura tra due mondi – quello di lusso della Porsche e quello più popolare della Volkswagen – ma anche come simbolo di un’innovazione che ha saputo anticipare i tempi. L’autore riesce magistralmente a contestualizzare la nascita e lo sviluppo della 914, offrendo una visione a 360 gradi che va oltre il semplice dato tecnico o stilistico, immergendosi nelle dinamiche socio-economiche dell’epoca.

Dettagli prodotto:

• Copertina flessibile: 120 pagine

• Editore: Nada (14 febbraio 2024)

• Lingua: Italiano

• ISBN-10: 8879119281

• ISBN-13: 978-8879119283

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

I nostri consigli in libreria:

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD