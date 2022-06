Nardone Automotive Porsche 928: sin dal suo debutto nel 1978, è sempre stata un’automobile fuori dagli schemi, completamente differente da tutte le altre. Non esisteva prima un modello analogo nella gamma Porsche e, dopo aver vinto il titolo di Auto dell’Anno, è rimasta in listino per ben 17 anni e venduta complessivamente in oltre 60 mila unità. Finora non ha mai avuto eredi, un po’ un peccato, vero?

La classe della Porsche 928, la sua eleganza, quel suo stile levigato e modernissimo non potevano restare confinati nel passato, come sospesi nel tempo. Ed è per questa ragione che Thierry Nardone, un car guy con una viscerale passione per le Porsche “transaxle”, ha immaginato una 928 che potesse esprimere nuovamente tutto il potenziale dei valori e delle caratteristiche che l’avevano definita e plasmata quasi 45 anni prima: una granturismo raffinata ed emozionante, nella quale si fondono confort, performance e lusso contemporanei.

Nardone Automotive propone una serie di modifiche per la Porsche 928 per trasformarla in una granturismo speciale e su misura. La carrozzeria, con parafanghi muscolosi, viene realizzata pressoché interamente con materiali compositi, la fanaleria anteriore e posteriore è stata progettata e realizzata appositamente, i cerchi da 18 pollici equipaggiati con pneumatici Michelin Pilot Sport 5 sono l’interpretazione moderna dei classici “manhole” da 16 pollici.

L’abitacolo è stato completamente rivisto e sfoggia pelle Foglizzo e Alcantara. L’infotainment integra ora il Porsche Classic Management System (PCCM) combinato con un lussuoso sistema Hi-Fi e Apple CarPlay.

Sotto il profilo tecnico, la 928 di Nardone Automotive si affida al classico otto cilindri a V aspirato accreditato di 400 CV. Il motore è gestito da una moderna centralina ed è accoppiato al cambio manuale originale a 5 marce, modificato a 6 marce e con differenziale a slittamento limitato. Infine, la configurazione del telaio utilizza bracci e portamozzi anteriori e posteriori ridisegnati, sospensioni elettroniche a controllo attivo, freni maggiorati e servosterzo elettrico adattivo.

Nardone Automotive Porsche 928: caratteristiche

Motore completamente aggiornato da 400 CV

ECU moderna

Cambio convertito da 5 a 6 velocità con differenziale a slittamento limitato

Bracci e portamozzi anteriori e posteriori ridisegnati

Sospensioni adattive a controllo elettronico

Servosterzo elettrico ad azione variabile in funzione della velocità

Nuovi cerchi forgiati da 18 pollici

Sistema frenante maggiorato

Carrozzeria in fibra di carbonio

Interno completamente ridisegnato

Sistema Hi-Fi Waterfall Audio con autoradio Porsche Classic e Apple CarPlay

Dopo la Milano Design Week, la 928 di Nardone Automotive sarà nuovamente sotto i riflettori di uno degli eventi automobilistici più attesi dell’anno, il Goodwood Festival of Speed. Le prime consegne della 928 by Nardone Automotive sono previste nel corso del 2024.

