Una nave con 2500 Porsche e Volkswagen a bordo è a fuoco nell’Atlantico

La Felicity Ace che trasportava 2.500 automobili Porsche e Volkswagen è a fuoco nell'Oceano Atlantico, con l'equipaggio messo in salvo dalla marina portoghese.

La nave da carico Felicity Ace, battente bandiera panamense, ha preso fuoco nell’Oceano Atlantico mentre trasportava circa 2.500 automobili, tra cui circa 1.100 Porsche e un numero imprecisato di Volkswagen. I 22 membri dell’equipaggio della nave sono stati salvati dalla marina portoghese, ma il destino delle auto è al momento ingnoto

Un portavoce di Porsche ha dichiarato ad Autoblog che “Un certo numero di nostre auto sono nel carico della nave” e che “i clienti delle auto a bordo della nave sono stati contattati dal loro concessionario“. Il sito VWVortex.com ha fatto notare che i registri di carico della nave raccontano una lunga serie di consegne di veicoli per il gruppo VW, tra i quali dovrebbero esserci le ID.4.

Felicity Ace stava navigando da Emden, in Germania, a Davisville nel Rhode Island quando è scoppiato un incendio su uno dei suoi ponti. Mentre è ancora troppo presto per dire cosa abbia causato l’incendio, sappiamo che la situazione è sembrata seria fin da subito. Le fiamme non potevano essere spente con l’attrezzatura a bordo, costringendo ad inviare un segnale di soccorso.

Le navi vicine, compresa la petroliera Resilient Warrior, si sono dirette verso la Felicity Ace per salvare i membri dell’equipaggio, alcuni già sulle scialuppe di salvataggio, prima che arrivasse la Marina portoghese. Al momento non si registrano feriti gravi.

La Marina portoghese ha pubblicato una serie di foto scattate sul ponte di una petroliera che mostrano la nave che brucia in lontananza, con fiamme e fumo visibili, e ha confermato in un comunicato che la Felicity Ace stava trasportando automobili.

Non si tratta del primo incidente simile per il gruppo VW. Nel 2019 un incidente analogo aveva portato alla perdita di 2.000 auto tra Audi e Porsche quando la nave container aveva preso fuoco ed era affondata al largo della costa atlantica francese.