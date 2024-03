Rifiuto dell’alcoltest con l’etilometro: conseguenze e sanzioni

Cosa accade in caso di rifiuto dell’alcoltest in Italia con l’etilometro, le sanzioni, le conseguenze e le finalità delle norme.

Per combattere il problema della guida in stato di ebbrezza c’è anche l’utilizzo dell’etilometro o alcoltest. Le norme del Codice della Strada mirano a disincentivare comportamenti pericolosi per la collettività, evidenziando come la responsabilità individuale sia fondamentale per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Ci si può rifiutare di fare l’alcoltest?

Rifiutare di sottoporsi all’alcoltest con l’etilometro in seguito a un incidente stradale rappresenta una violazione grave ai sensi del Codice della Strada italiano.

Questa condotta è disciplinata con precisione dall’articolo 186, parte del Titolo V che definisce le “norme di comportamento” per chi utilizza le vie pubbliche. Il legislatore, con questo articolo, intende affrontare con rigore la guida sotto l’effetto dell’alcool, sottolineando la gravità di tale reato.

L’obbligo del test

Dopo un incidente stradale, diventa obbligatorio sottoporsi al test alcolemico se richiesto dalle forze dell’ordine.

La procedura prevede che la responsabilità dell’esecuzione del test con l’etilometro venga affidata al personale sanitario della struttura che sta fornendo assistenza medica al coinvolto. Sarà poi compito della stessa struttura sanitaria comunicare il risultato del test alle autorità, garantendo la trasparenza e l’affidabilità del processo.

Le sanzioni per il rifiuto

Non adempiere alla richiesta di sottoporsi all’alcoltest è considerato un reato equiparabile alla guida in stato di ebbrezza, con sanzioni proporzionalmente severe. Di conseguenza, la sanzione applicata in questi casi è quella più grave tra quelle previste dall’articolo 186 del suddetto codice.

Il legislatore ha previsto sanzioni che aumentano in severità proporzionalmente al livello di alcol riscontrato nel sangue al momento del test. Si inizia con una multa amministrativa per tassi alcolemici che oscillano tra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue. Per tassi alcolemici compresi tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, le penalità diventano più onerose e si aggiungono sanzioni accessorie.

Conseguenze specifiche del rifiuto

In caso di rifiuto all’alcoltest, si applica automaticamente la sanzione più severa prevista. Nel caso in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi al test, la legge prevede di applicare le sanzioni previste per i casi più gravi, ovvero quando il tasso alcolemico supera 1,5 grammi per litro di sangue. Questo approccio è motivato dal tentativo di disincentivare il rifiuto al test, considerando tale gesto come indicativo di una potenziale ebbrezza elevata

La sanzione è una multa da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni. Queste misure possono essere aggravate nel caso il veicolo coinvolto non appartenga al trasgressore. La legge prevede inoltre la possibilità di confisca del veicolo, esclusi i casi in cui questo sia proprietà di un soggetto terzo non coinvolto.

Copyright Image: Sinergon LTD