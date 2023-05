C’è una Rolls-Royce Ghost tutta rosa pronta per il film di Barbie

Tra le richieste più strane dei clienti facoltosi rientra sicuramente questa Rolls-Royce Ghost completamente rosa, presentata dalla stessa casa automobilistica britannica per l’influencer di Instagram conosciuta come @ChampagneRose.

E, infatti, la tonalità di rosa scelta su misura si chiama proprio Champagne Rose, anche se dalle foto il colore sembra più acceso e quasi fucsia, vicino al rosa tipico usato dalle auto di Barbie.

Rosa dentro e fuori

Tutto, in quest’auto, è rosa. E tra l’altro, tutto ha richiesto tempo: l’azienda ha dichiarato che la cliente ha passato ben 4 giorni ad analizzare la gamma di auto Rolls-Royce, componendo poi una sorta di moodboard con centinaia di campioni di colore inviata al reparto su misura, ridotto poi a 30 campioni e infine scegliendo il colore finale, rosa.

Vista l’imminente uscita del film di Barbie, con una splendida Margot Robbie a fare da protagonista, questa Rolls-Royce Ghost sembra quasi fatta apposta, anche se pare non c’entri nulla. Comunque, è a metà tra l’auto della celebre bambola e la Ford Mustang tutta fucsia di Sharpay in High School Musical 2.

Il design è ovviamente identico alla Ghost tradizionale, qui appunto in Champagne Rose, come ci ricorda anche la scritta in basso rilievo sulla fiancata, nel caso non ce ne fossimo accorti. I cerchi, invece sono interamente neri, così come la cornice interna dei montanti dei finestrini, a cui segue la romatura spessa più esterna, che riguarda anche i gruppi ottici sia anteriori che posteriori.

Il rosa trionfa poi anche negli interni, di ottima qualità ovviamente, dove nulla è risparmiato e ci sono solo pochi contrasti in nero, per esempio sul volante. Sul battitacco, la targhetta in alluminio che ricorda, di nuovo, il colore “Champagne Rose – Special Commission“.

E poi sedili in pelle rosa più spinto rispetto all’esterno, con un motivo che tra l’altro ha richiesto diversi giorni di prototipazione e 14 ore conclusive per il design finale.

Rosa è il cielo Starlight Headliner, che presenta 1.132 elementi di illuminazione in fibra ottica che simulano un cielo notturno.

E dello stesso colore, ovviamente, sono i tavolini da pic nic incorporati, ognuno dei quali con 5.500 punti individuali e oltre 30 ore di lavoro.

In rosa sono anche i pannelli porta, la plancia, la corona del volante e persino le chiavi.

Non si tratta, comunque, della prima Rolls di questo colore. Nel 2013, fu la stessa azienda a realizzare una Ghost di precedente generazione di questo colore per sostenere la cura per il cancro al seno. Nel 2017, il collezionista Michael Fux commissionò una Rolls-Royce Dawn in fucsia.

