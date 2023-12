In una situazione che sembra quasi surreale, un proprietario di un’auto elettrica in Danimarca ha deciso di scaldare la batteria con un tostapane. Si, nella città di Stenlille, a circa 64 chilometri da Copenaghen, nella speranza di mantenere la batteria del veicolo al caldo durante la notte, quando le temperature erano scese ben al di sotto dello zero, ha sistemato un tostapane sotto la vettura, aumentando al massimo la temperatura.

Ovviamente, il piano non ha avuto l’esito sperato. La polizia danese ha confermato che, a causa della brillante idea del loro concittadino, si è scatenato un incendio che ha completamente distrutto il veicolo e ha causato danni all’abitazione del proprietario, nonché alla casa del vicino. La vettura era parcheggiata infatti sotto una tettoia a fianco all’abitazione al momento dell’incendio.

C’è da aggiungere che media locali non abbiano rivelato la marca o il modello dell’auto elettrica distrutta dal tostapane, ma è chiaro che qualunque sia il modello, la colpa non è di certo del produttore. Se è vero che le auto elettriche funzionano meglio con batterie calde, non vale la pena correre il rischio di riscaldarle con mezzi non convenzionali. La batteria funzionerà comunque a freddo, seppur con un’autonomia ridotta.

Non solo, aggiungiamo il fatto che la maggior parte delle auto elettriche moderne dispone di una funzione di preriscaldamento della batteria, che aiuta ad aumentare l’autonomia nelle giornate fredde. I nostri amici del Nord Europa ci dicono che la pratica migliore sia quella di mantenere l’auto collegata alla presa nelle notti più fredde. Se il veicolo è anche dotato di un’app per smartphone, è possibile attivare il riscaldamento 30 minuti prima di partire, riscaldando non solo la macchina ma anche l’interno, offrendo un ambiente confortevole al conducente al mattino. Sempre meglio di un tostapane, vero?

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD